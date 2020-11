AN NINH TRẬT TỰ NGÀY 26/11/2020

TNGT 2 nữ sinh tử vong

Ngày 26/11, Công an TX.Phú Mỹ tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên đường Mỹ Xuân - Hòa Bình (cũ), khiến 2 HS tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 40 cùng ngày, 2 HS lớp 10A4 của Trường THPT Hắc Dịch là N.V.X.Q (SN 2005) và N.T.Y.N (SN 2005, trú tại TX.Phú Mỹ) đi trên xe máy biển kiểm soát 72AE-045.48 hướng từ phường Mỹ Xuân đến trường học. Khi đi đến gần cổng chùa Đức Sơn thì xảy ra TNGT với ô tô tải thùng biển kiểm soát 72C-059.81 do tài xế Nguyễn Văn Đoàn (SN 1982, quê tỉnh Thái Bình) điều khiển đi hướng cùng chiều phía sau xe máy. Vụ tai nạn khiến 2 học sinh tử vong tại chỗ. (Nguyễn Anh)

Hiếp dâm trẻ em

Ngày 26/11, Công an TX.Phú Mỹ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Nguyễn Nhật Hóa (SN 1981, quê tỉnh Vĩnh Long) về hành vi hiếp dâm trẻ em. Theo hồ sơ, tại một phòng trọ trên địa bàn phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ, Hóa đã có hành vi dụ dỗ và hiếp dâm cháu N.T.Đ (SN 2003, quê tỉnh Cà Mau). (Sơn Khê)

Cố ý gây thương tích

Ngày 26/11, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, Phạm Văn Sang (SN 1982, trú tại TP.Bà Rịa) sau khi uống rượu say thì đến nhà ông Phạm Văn Chiến (SN 1975, phường Kim Dinh, TP.Bà Rịa) hỏi thông tin. Ông Chiến trả lời không biết, nên Sang đã dùng đá đánh vào đầu nạn nhân gây thương tích ở vùng đầu. Được biết Sang có dấu hiệu bị bệnh tâm thần. (Phước An)

Trộm xe mô tô

Ngày 26/11, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại cửa hàng của anh Nguyễn Trường Thịnh (SN 1996, Lương Thế Vinh, TP.Vũng Tàu). Trước đó, kẻ gian đã đột nhập vào cửa hàng trên trộm 2 xe mô tô và 40 sim điện thoại các loại trị giá gần 160 triệu đồng. (Nguyễn Văn)

Đánh bài ăn tiền

Ngày 26/11, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc xảy ra tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền. Theo thông tin ban đầu, tại địa điểm trên Công an huyện Long Điền bắt quả tang 7 đối tượng đang có hành vi đánh bài cào ăn tiền. Tang vật thu giữ 5,7 triệu đồng và 3 bộ bài tây. (Trí Nhân)

Truy nã bị bắt

Ngày 26/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) - Công an tỉnh đã bàn giao Lê Phạm Thùy Linh (SN 1984, quê tỉnh Thái Bình) cho Công an tỉnh Thái Bình điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, Linh gây án tại Thái Bình rồi bỏ trốn, nên ngày 5/11/2020 Công an tỉnh Thái Bình phải ra quyết định truy nã. Linh bị bắt tại phường 2, TP.Vũng Tàu. (Lê Nguyễn)