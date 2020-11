AN NINH - TRẬT TỰ

Phá tụ điểm đánh bạc

Vào lúc 16 giờ ngày 24/11, qua tin báo của quần chúng nhân dân, Phòng CSHS Công an tỉnh phối hợp với Công an TX. Phú Mỹ bắt quả tang một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại bãi đất trống thuộc thôn Chu Hải, xã Tân Hải, TX. Phú Mỹ. Tại đây, cơ quan công an thu giữ 5,3 triệu đồng tiền mặt, một số đồ vật phục vụ cho hành vi đánh bạc và mời 5 đối tượng có liên quan về trụ sở làm việc. Hiện vụ việc đang được Công an TX. Phú Mỹ tiếp tục điều tra, xử lý. (Ngọc Mai)

Cưỡng đoạt tài sản

Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý một vụ cưỡng đoạt tài sản do Công an phường Hắc Dịch chuyển giao. Trước đó, Phạm Minh Tiến (HKTT: huyện Châu Đức) có nợ tiền của Vũ Xuân Công (HKTT: TX. Phú Mỹ). Vào khoảng 19 giờ 45 phút ngày 22/11, Công cùng với 4 người khác (đang xác định nhân thân, lai lịch) đã chặn đường đánh đập, bắt ép Phạm Minh Tiến phải ký vào giấy bán xe Yamaha Sirius (mua năm 2015 với giá 27 triệu đồng) đang sử dụng để gán nợ. Sau khi vụ việc xảy ra, nạn nhân đã đến Công an phường Hắc Dịch trình báo. (Thành Lưu)