Nhóm chuyên trộm gương xe ô tô sa lưới

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa triệt phá thành công 1 nhóm chuyên bẻ trộm gương chiếu hậu xe ô tô. Nhóm này hoạt động ở nhiều địa bàn và tất cả đều nghiện ma túy.

Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh kiểm tra các gương xe ô tô là tang vật vụ án.

Trong khoảng thời gian từ 25/9 đến đầu tháng 10/2020, trên địa bàn các huyện Đất Đỏ, Long Điền liên tiếp xảy ra các vụ bẻ trộm gương xe ô tô. Qua quá trình nắm địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện 1 nhóm gồm nhiều đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên đã lên phương án theo dõi.

Từ phải sang trái: Các đối tượng Nghĩa (áo đen), Hiếu, Nhân và Loan.

Lúc 14 giờ ngày 6/10, các trinh sát phát hiện nhóm này đang trên đường đến TP. Bà Rịa mang theo một số lượng lớn gương ô tô nên đã báo cáo lãnh đạo phòng bố trí lực lượng trinh sát trực tiếp theo dõi, giám sát. Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, trong lúc các đối tượng đang giao dịch tại 1 tiệm bán phụ kiện ô tô trên đường Cách Mạng Tháng 8, phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa, tổ công tác đã ập vào kiểm tra, bắt quả tang Nguyễn Thị Loan (SN 2002, HKTT: TT. Phước Hải, huyện Đất Đỏ) và Nguyễn Phương Nam (tên thường gọi: Bin, SN: 2001, HTKK: xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) cùng 7 gương xe ô tô các loại.

Làm việc với cơ quan công an, Nam khai nhận đã tham gia thực hiện nhiều vụ trộm cắp gương xe ô tô tại huyện Đất Đỏ và Long Điền. Người đứng đầu tổ chức trộm là Lê Hữu Nghĩa (tên thường gọi: Kiệt, SN 2002, HKTT: TT. Long Hải, huyện Long Điền, chỗ ở: TT. Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ).

Nguyễn Phương Nam (Bin), khi bị bắt đang là đối tượng có lệnh truy nã của cơ quan CSĐT Công an huyện Long Điền.

Từ kết quả làm việc với Nam, Loan, Cơ quan công an triệu tập Nghĩa cùng 3 đối tượng khác có liên quan gồm: Nguyễn Văn Hiếu (tên thường gọi: Be, SN 1991, HKTT: TT. Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ), Nguyễn Trương Q. K (tên thường gọi Ken, SN 2005, HKTT: TT. Long Hải, huyện Long Điền) và Nguyễn Thanh Nhân (SN 1992, HKTT: TT. Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ). Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: từ ngày 25/9 đến khi bị bắt, nhóm đã thực hiện 12 vụ trộm, lấy 21 gương xe ô tô, trong đó 9 vụ tại huyện Long Điền, 3 vụ tại huyện Đất Đỏ.

Theo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh, để tiến hành trộm, nhóm phân chia công việc rõ ràng. Nghĩa, Hiếu, Nam trực tiếp đi lấy trộm tài sản. Nguyễn Thị Loan tiêu thụ, còn Nguyễn Trương Q.K (Ken) là người cung cấp phương tiện cho nhóm Nghĩa phạm tội, Nguyễn Thanh Nhân là đối tượng chứa chấp tài sản.

Ngoài các vụ bẻ trộm gương xe ô tô nói trên, theo lời khai ban đầu, Lê Hữu Nghĩa cùng Nguyễn Trương Q.K và 1 đối tượng tên Phong (SN 2005) còn tham gia thực hiện 2 vụ cướp tài sản vào lúc lúc 19 giờ ngày 27/9 tại KP. Hải Sơn, TT. Phước Hải và lúc 0 giờ 30 sáng ngày 21/9 tại xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ.

Quá trình xác minh mở rộng, cơ quan công an phát hiện Nguyễn Phương Nam (Bin) còn là đối tượng đang bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Điền ra quyết định truy nã số 06 vào ngày 8/7/2020 về tội trộm cắp tài sản.

Hiện các đối tượng đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Điền tiếp tục điều tra, xử lý.

Bài, ảnh: THÀNH TRUNG