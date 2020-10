16 năm trốn truy nã vẫn không thoát

Ngày 8/10, Phòng CSHS (PC02)-Công an tỉnh cho biết, đơn vị này đã bắt đối tượng Phạm Văn Thành (SN 1968, quê Nghệ An) theo quyết định truy nã số 02 ngày 8/11/2004, của Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh BR-VT về tội giết người. Thành bị bắt sau 16 năm trốn lệnh truy nã.

Đối tượng Phạm Văn Thành.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 9 giờ sáng ngày 22/4/2004, tàu cá hiệu BV-5476TS của ông Võ Văn Hưng (trú tại TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ) do anh Võ Văn Định (SN 1978, con trai của ông Hưng) làm tài công xuất bến tại TT.Phước Hải. Trên tàu lúc này có Nguyễn Thành Chiến (SN 1972), Bùi Văn Hồng (SN 1971), Phạm Văn Thành và Phạm Văn Cường (em trai Thành) cùng một người tên Tương.

Đến khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, khi tàu cách bờ khoảng 5 hải lý thì Cường, Chiến, Hồng dọn đồ ra nhậu. Sau khi nhậu xong, thì tổ chức đánh bài ăn tiền. Trong quá trình đánh bài, Chiến thiếu Cường 6 ngàn đồng, Cường đòi nhưng Chiến không trả mà còn đánh Cường. Hai bên gây lộn với nhau, cả hai cùng vào cabin lấy dao hiệu Thái Lan. Anh Định can ngăn và lấy được dao của Cường, còn Chiến vẫn cầm dao lao đến đâm Cường một nhát vào bả vai. Bực tức, Cường cầm lấy vá (dùng để xúc đá, cá khi kéo cào lên) đánh lại. Lúc này, Thành thấy vậy lấy một con dao nhọn ra đâm Chiến một nhát vào lưng.

Vì bị Cường và Thành đuổi đánh nên Chiến nhảy xuống biển (lúc này tàu đang neo lại). Chiến bơi một lúc thì kêu cứu nên Định và những người khác trên tàu định vứt can nhựa và dây xuống kéo Chiến lên nhưng Thành cầm dao khống chế không cho ai cứu Chiến. Chiến xin lỗi và năn nỉ Thành nhưng Thành không chịu. Thành yêu cầu Định nằm yên trong cabin rồi kêu Hồng kéo neo tàu lên. Còn Cường nổ máy lái tàu vào bờ.

Sau đó, Cường gọi đò chở Cường, Tương, Hồng lên bờ, Thành ở lại khống chế Định khoảng 50 phút thì Thành bơi vào bờ. Sau khi lên bờ, Cường, Tương đến gặp chị Mỹ (vợ anh Hưng chủ tàu) lấy tiền công đi ghe rồi cả bọn bỏ trốn. Định sau đó cũng đã gọi đò đưa vào bờ và về nhà. Vì hoảng sợ nên đến ngày 23/4/2004, Định mới đến trình báo Công an TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ.

Đến ngày 25/4/2004, tàu cá hiệu BV- 3678TS của anh Trần Văn Hoàng, ở KP.Hải Trung, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ đi đánh cá cách bờ khoảng 3 hải lý thì phát hiện thi thể anh Chiến trên biển nên đã vớt đưa vào bờ.

Sau khi gây án, Thành bỏ trốn đến tỉnh Bến Tre. Sau đó, đối tượng đến TT.Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau làm nghề đi biển. Quá trình trốn truy nã, đối tượng thay đổi họ tên thành Cao Văn Hiên nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Phòng PC02 xác định hành vi của Thành là đặc biệt nguy hiểm và tàn nhẫn, nên lên kế hoạch điều tra, xác minh truy bắt. Theo đó, PC02 đã lập chuyên án số 0920T để truy bắt Phạm Văn Thành.

Sau 16 năm, xác minh lần theo dấu vết đến rạng sáng ngày 8/10/2020, lực lượng chức năng phát hiện Thành chuẩn bị cập ghe vào cảng Sông Đốc, tỉnh Cà Mau nên trinh sát Phòng PC02 đã phối hợp với Đồn Biên phòng Sông Đốc, tỉnh Cà Mau tổ chức bắt giữ đối tượng Phạm Văn Thành. Tại cơ quan công an, Phạm Văn Thành đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Một điều tra viên Phòng PC02 cho biết, hành vi của Phạm Văn Thành là rất tàn nhẫn. Mặc dù nạn nhân đã xin lỗi, nhưng đối tượng Thành vẫn không cho mọi người cứu lên tàu mà để lênh đênh trên biển đến chết.

Bài, ảnh: SƠN KHÊ