AN NINH - TRẬT TỰ

TNGT, 1 người tử vong

Ngày 8/10, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Theo hồ sơ, xe mô tô biển số 59K2 - 271.41 do H.G.H. (SN 1996, trú tại TP.Hồ Chí Minh) chở theo Huỳnh Văn Hải (SN 1996, trú tại TP.Hồ Chí Minh) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 51 theo hướng Bà Rịa đi Đồng Nai. Khi đến km49+300 thuộc KP.Phước Lộc phường Tân Phước (TX.Phú Mỹ) không làm chủ tốc độ nên để xe cày trượt rồi ngã xuống đường sau đó văng đập vào xe ô tô tải biển số 72C-025.67 do Trần Minh Thiêm (SN 1962, trú tại TX.Phú Mỹ) điều khiển đang đỗ trên lề đường cùng chiều phía trước. Hậu quả, H. tử vong. (Trí Nhân)

Trộm tài sản

Ngày 8/10, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Trịnh Văn Trung (SN 1981, quê Nghệ An) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, tại khu vực ngã tư gần ngân hàng BIDV thuộc KP.Phú Hà, phường Mỹ Xuân (TX.Phú Mỹ) đối tượng Trung đã trộm của anh Nguyễn Văn Lãnh (SN 1986, quê Quảng Trị) 1 xe mô tô hiệu Honda Airblade, 1 nhẫn kim loại màu vàng, 1 lắc tay kim loại màu vàng, 2 mặt dây chuyền kim loại màu vàng. (Nguyễn Văn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 8/10, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Mai Anh Tú (SN 1983, trú tại huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua xác minh được biết, tại ấp Phước Hưng (xã Tam Phước, huyện Long Điền) lực lượng Công an huyện Long Điền bắt quả tang Tú đang tàng trữ 1 gói ma túy đá (do đối tượng khai nhận). (Lê Nguyễn)

Dâm ô với trẻ em

Ngày 8/10, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ tiếp tục điều tra, xác minh tin báo tố giác vụ dâm ô với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, cháu N.T.N (SN 2006, trú tại huyện Đất Đỏ) bị Nguyễn T.L. (SN 1999, trú tại huyện Long Điền) thực hiện hành vi dâm ô. (Sơn Khê)

Đã bắt được đối tượng đập phá cây ATM

Như Báo BR-VT đã đưa tin, vào lúc 7 giờ ngày 7/10 Công an phường 1 (TP. Vũng Tàu) tiếp nhận tin báo vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, xảy ra một vụ đập phá cây ATM tại Chi nhánh ngân hàng BIDV, số 72 A, Trần Hưng Đạo, phường 1 (TP. Vũng Tàu). Công an phường 1 đã phối hợp với Công an TP. Vũng Tàu nhanh chóng tiến hành tổ chức khám nghiệm hiện trường, rà soát đối tượng nghi vấn. Qua trích xuất camera an ninh, phát hiện 2 đối tượng nam thanh niên, trong đó 1 đối tượng đội nón lưỡi trai che mặt dùng đá đập màn hình cây ATM, đối tượng còn lại ngồi trên xe máy để canh chừng cho đồng bọn.

Qua công tác truy xét, cơ quan Công an đã phát hiện, bắt giữ được 1 trong 2 nghi phạm là Lê Minh Mẫn (32 tuổi, HKTT tại phường 3 (TP. Vũng Tàu). Mẫn khai nhận đã thực hiện hành vi đập phá cây ATM, nhằm mục đích trộm cắp tiền để mua ma túy sử dụng. Công an TP. Vũng Tàu đang tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật. (An Bình)