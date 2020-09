AN NINH - TRẬT TỰ

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 29/9, tại ấp Thạnh Sơn 2A, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, Công an huyện Xuyên Mộc phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh bắt quả tang đối tượng Trần Minh Nghĩa (SN 2000, HKTT: xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ: 1 gói ni-lông hàn kín bên trong có chứa chất kết tinh không màu (nghi là ma túy đá), 5 viên nén màu vàng (nghi là ma túy). Hiện vụ việc đang được Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ. (Thành Lưu)

Trộm sa lưới

Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng Nguyễn Ngọc Tín (SN 1994, HKTT: phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu), Võ Minh Tiến (SN 1998, HKTT: phường 8, TP. Vũng Tàu) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, qua công tác điều tra, xác minh 1 vụ trộm cắp tài sản xảy ra ngày 19/9 tại đường Lê Hồng Phong, phường 3, TP. Vũng Tàu, Công an TP. Vũng Tàu đã tiến hành làm việc với Nguyễn Ngọc Tín, Võ Minh Tiến và 2 đối tượng khác. Qua làm việc, các đối tượng khai nhận, ngoài vụ việc kể trên, từ ngày 13/9 đến ngày 18/9, các đối tượng đã thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn TP. Vũng Tàu. (Ngọc Mai)