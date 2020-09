Trộm chuông chùa đem bán lấy tiền mua ma túy

Ngày 30/9, Công an TX. Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Trần Bảo Tiến (SN 2000, trú tại TX. Phú Mỹ) và Trần Văn Đạt (SN 2001, quê tỉnh Cà Mau) về hành vi trộm tài sản.

Đối tượng Tiến và Đạt.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 28/9, 2 đối tượng chở nhau bằng xe máy dạo quanh các tuyến đường trên địa bàn xã Tân Hòa, TX. Phú Mỹ với mục đích tìm nhà nào sơ hở để trộm tài sản. Đến khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, khi đến trước cổng một ngôi chùa thuộc thôn Phước Thành, xã Tân Hòa, TX. Phú Mỹ đối tượng Đạt ở ngoài cảnh giới còn Tiến dùng kìm cộng lực cắt hàng rào kẽm gai, phá khóa đột nhập vào chùa. Tại đây, Tiến cắt khóa thùng công đức trộm tiền nhưng không có, nên đi lên gác lấy trộm 1 chuông đồng. Sau đó, cả hai mang chuông đi bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ trộm, sàng lọc đối tượng, ngày 29/9, Công an xã Tân Hòa mời 2 đối tượng lên làm việc. Tại cơ quan công an, 2 đối tượng trên đã thừa nhận hành vi phạm tội. Ngoài ra, 2 đối tượng khai nhận, trước đó còn thực hiện một số vụ trộm tài sản trên địa bàn xã. Qua test nhanh, lực lượng công an phát hiện cả hai đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy.

Tin, ảnh: SƠN KHÊ