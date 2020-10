AN NINH - TRẬT TỰ

2 xe mô tô va chạm, 3 người thương vong

Ngày 18/10, Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 3 người thương vong. Theo hồ sơ, xe mô tô biển số 59E1-818.63 do anh H.N.L. (SN: 1991, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển chở anh Trần Minh Tân (SN 1994, trú tại huyện Xuyên Mộc) lưu thông trên Tỉnh lộ 329. Khi đến đoạn đường thuộc ấp 3 (xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc) thì xảy ra TNGT với xe mô tô biển số 72G1-242.93 do anh Trần Đức (SN 1994) điều khiển chở anh Dương Quốc Phong (SN 1983, trú huyện Xuyên Mộc). Hậu quả, anh L. bị thương phải đưa đi cấp cứu và tử vong tại Bệnh viện Bà Rịa, anh Tân và anh Đức bị thương. (Trí Nhân)

Cướp tài sản

Ngày 18/10, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ điều tra vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, tại nhà chị Tô Thị Bi (SN 1997) ở thôn Chu Hải (xã Tân Hải, TX.Phú Mỹ) bị 1 đối tượng (chưa rõ lai lịch) đột nhập vào nhà phát hiện xe mô tô cắm sẵn chìa khóa nên mở cốp trộm 20 triệu đồng. Sau đó, đối tượng này phát hiện nhà có gắn camera an ninh nên đã đột nhập vào phòng ngủ (lúc này chị Bi đang ngủ) dùng dao khống chế, yêu cầu nạn nhân xóa dữ liệu mà camera đã ghi lại rồi bỏ trốn. (Nguyễn Văn)

Đánh bạc

Ngày 18/10, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại đường 27/4 (phường Phước Hiệp, TP.Bà Rịa) lực lượng Công an TP.Bà Rịa bắt quả tang các đối tượng: Huỳnh Thị Hiền (SN 1955), Nguyễn Thị Ánh Hồng (SN 1960), Hoàng Thị Hồng Hoa (SN 1972), Nguyễn Thị Chín (SN 1967) và Hoàng Quân (SN1973, cùng trú TP.Bà Rịa) đang đánh bài tứ sắc ăn tiền. Tang vật thu giữ 1 bộ bài tứ sắc và hơn 5 triệu đồng. (Lê Nguyễn)

Tiêu thụ tài sản trộm

Ngày 18/10, Công an TP.Vũng Tàu đã khởi tố vụ án trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, khởi tố bị can đối tượng Hà Văn Khôi (SN 1980, quê tỉnh Thanh Hóa) để tiếp tục điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. (Sơn Khê)

Trộm cắp tài sản

Ngày 18/10, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Nguyễn Minh Tòng (SN 1994, trú tại huyện Long Điền) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo thông tin ban đầu, tại ấp Phước Thọ (xã Phước Hưng, huyện Long Điền) đối tượng Tòng trộm 1 ĐTDĐ Iphone 11 của anh Nguyễn Mạnh Tiến (SN 1993, trú tại huyện Long Điền) thì bị lực lượng Công an xã Phước Hưng bắt giữ. (Phước An)