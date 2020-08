AN NINH - TRẬT TỰ

Giao cấu với trẻ em

Ngày 29/8, Công an TP. Bà Rịa lập hồ sơ tiếp tục xử lý vụ giao cấu với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, do có quan hệ tình cảm nên từ tháng 2/2020 đến nay, tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Phước Trung, đối tượng Đặng Công D. (SN 2002, trú tại huyện Long Điền) đã nhiều lần quan hệ tình dục với N.L.P (SN 2006, trú tại huyện Đất Đỏ). (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 30/8, Công an TX. Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thế Hùng (SN 1978, trú tại TX. Phú Mỹ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, tại tổ 11, KP. Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân, lực lượng Công an TX. Phú Mỹ bắt quả tang Hùng đang tàng trữ 1 gói ma túy đá. (Trí Nhân)

Trộm tài sản

Ngày 30/8, Công an TX. Phú Mỹ lập hồ sơ điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại cửa hàng Ngọc Bích, thuộc phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, đối tượng Trần Thị Nga (SN 1987, quê Đồng Tháp) trộm 4 hộp sữa Ensure Gold (trị giá 2.840.000 đồng) đem đi bán tại cửa hàng khác nhưng không ai mua. Sau đó, Nga quay lại cửa hàng trên thì bị Công an phường Phú Mỹ phát hiện. Được biết, đối tượng Nga nhiều lần có hành vi trộm cắp tài sản, hiện đang có 1 tiền án về trộm cắp tài sản do TAND TX. Phú Mỹ tuyên phạt, nhưng được tạm hoãn chấp hành án vì đang nuôi con nhỏ. (Nguyễn Văn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 30/8, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, do mâu thuẫn cá nhân, nên tại TT. Phước Hải, huyện Đất Đỏ 2 đối tượng Trần Văn Sang (SN 1991) và Trần Minh Tài (SN 1997, trú tại huyện Đất Đỏ) đã dùng dao chém anh Phan Đình Tư (SN 1993, trú tại huyện Đất Đỏ) gây thương tích tại phần tay và chân phải. (Trí Nhân)

Hủy hoại tài sản

Ngày 30/8, Công an TX. Phú Mỹ lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ hủy hoại tài sản xảy ra trên địa bàn. Qua xác minh được biết, tại Công ty CP Xây dựng và Kết cấu thép Trường Phú, KCN Phú Mỹ I, do có mâu thuẫn trong công việc với đồng nghiệp nên đối tượng Nguyễn Hữu Đúng (SN 1991, quê Cần Thơ) đã dùng 1 cây mã tấu tự chế đập phá tài sản bên trong văn phòng công ty gồm: 1 laptop hiệu Dell, 1 máy in, 2 cửa sổ bằng kính và 1 cửa chính bằng kính. (Phước An)

Ghi số đề

Ngày 30/8, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc dưới hình thức ghi số đề xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại nhà Lê Thị Xuân Thảo (SN 1969) ở phường 2, TP. Vũng Tàu, lực lượng Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang đối tượng đang ghi đề cho Nguyễn Thị Diễm Tuyết (SN 1981), Vũ Ngọc Cường (SN: 1966), Lê Thị Mỹ Dung (SN 1974) và Lê Thị Kim Phụng (SN 1973, cùng trú TP. Vũng Tàu). Tang vật thu giữ 8 tờ cùi đề và 2 tờ phơi đề với tổng số tiền hơn 8 triệu đồng đối tượng Thảo ghi cho các con đề trong ngày. Hiện vụ việc đang được Công an TP. Vũng Tàu tiếp tục điều tra, mở rộng. (Sơn Khê)