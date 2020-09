AN NINH - TRẬT TỰ

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 20/9, Công an huyện Đất Đỏ đã bàn giao đối tượng Đỗ Hoàng Thy (SN 1990, trú quán TP. Hồ Chí Minh) để Công an Quận 12 (TP. Hồ Chí Minh) xử lý theo thẩm quyền. Trước đó, ngày 28/10/2008, Thy gây án tại Quận 12 rồi bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Công an Quận 12 phải ra quyết định truy nã. Thy bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã Lộc An (huyện Đất Đỏ). (Nguyễn Văn)

Trộm xe mô tô

Ngày 20/9, Công an TP. Bà Rịa lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, lợi dụng người đi vắng, kẻ gian đã đột nhập vào nhà anh Lê Hồng Phong (SN 1985, KP. Hương Điền, phường Long Hương, TP. Bà Rịa) trộm 1 xe mô tô hiệu Yamaha Sirius biển số 34N4-9665 và 5 triệu đồng tiền mặt. (Trí Nhân)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 20/9, Công an TX. Phú Mỹ lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Qua xác minh được biết, tại phường Phú Mỹ (TX. Phú Mỹ) lực lượng Công an TX. Phú Mỹ bắt quả tang đối tượng Lưu Văn Dễ (SN 1988, trú tại tỉnh Bến Tre) đang tàng trữ 1 gói ma túy đá và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy. (Phước An)

Cố ý gây thương tích

Ngày 20/9, Công an TP. Vũng Tàu đã ra quyết định tạm giữ hình sự Danh Tính (SN 2003, quê tỉnh Kiên Giang) và Trần Văn Hậu (SN 1999, trú tại TP. Vũng Tàu) để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Theo thông tin ban đầu, tại 177, Chi Lăng (phường 12, TP.Vũng Tàu) do có mâu thuẫn từ trước nên Tính, Hậu cùng với 2 đối tượng khác (chưa rõ lai lịch) dùng hung khí tấn công anh Phạm Văn Lục (SN 1983, trú tại huyện Long Điền) gây thương tích. (Lê Nguyễn)

Cho vay nặng lãi

Ngày 20/9, Công an TP. Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Thắng (SN 1987, trú quán TP. Hà Nội) về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Theo hồ sơ, từ tháng 3 đến tháng 7/2020, đối tượng vào TP. Vũng Tàu cho vay với lãi suất cao với mức 1%/ngày, tương đương 365%/năm. Tính đến ngày bị bắt Thắng đã cho nhiều người vay với số tiền hơn 400 triệu đồng. (Sơn Khê)