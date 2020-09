Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 17/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Vũng Tàu đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Viết Thắng (32 tuổi, trú tại phường 1, TP. Vũng Tàu) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân của Thắng là những người hành nghề lái xe.

Đối tượng Nguyễn Viết Thắng, hồ sơ xin việc của nạn nhân và con dấu giả.

Năm 2016, Nguyễn Viết Thắng bị tòa án nhân dân TP. Vũng Tàu xử phát 3 năm 6 tháng tù giam tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau khi ra tù đối tượng này không có việc làm, sống lang thang, tuy nhiên Nguyễn Viết Thắng tự giới thiệu là y có 3 chiếc xe ô tô đắt tiền đang cho chủ đầu tư KCN Phú Mỹ 3 (TX. Phú Mỹ) thuê để đưa đón các chuyên gia nước ngoài từ TP. Vũng Tàu đến làm việc ở KCN này. Thắng tự nhận là có mối quan hệ quan biết với Trưởng phòng quản lí nhân sự của KCN và hứa giúp các tài xế vào làm ở KCN nghiệp này, đồng thời giúp họ mua xe ô tô để đưa vào ký hợp đồng cho KCN này thuê với giá cho thuê cao, được hưởng nhiều ưu đãi. Bằng thủ đoạn này, Thắng đã yêu cầu các nạn nhân phải nộp tiền thế chân để vào làm việc, tiền bồi dưỡng cho lãnh đạo doanh nghiệp để được ký kết hợp động thuê xe, tiền quà… Trước khi bị bắt Thắng đã lừa đảo chiếm đoạt của hơn chục nạn nhân với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ một con dấu và nhiều giấy tờ do Thắng làm giả để lừa đảo các nạn nhân. Hiện vụ án đang được Công an TP. Vũng Tàu mở rộng điều tra, cơ quan công an kêu gọi ai là nạn nhân của Nguyễn Viết Thắng, liên hệ với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Vũng Tàu (01, Nguyễn Thái Học, phường 7, TP. Vũng Tàu) để phối hợp giải quyết.

Tin, ảnh: NGUYỄN NGÂN