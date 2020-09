AN NINH - TRẬT TỰ

Vận động đối tượng truy nã ra đầu thú

Ngày 18/9, Công an TX. Phú Mỹ cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai xác minh, vận động đối tượng Phan Thị Mỹ Hằng (SN 1979, HKTT: huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai; chỗ ở: phường Hắc Dịch, TX. Phú Mỹ) ra đầu thú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tỉnh Gia Lai. Hiện đối tượng đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai để điều tra, xử lý theo quy định. (Ngọc Mai)

Cố ý gây thương tích

Ngày 18/9, Công an TP. Vũng Tàu đang lập hồ sơ xử lý 1 vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Vào khoảng 23 giờ ngày 17/5, tại 1 quán nhậu ở đường Thống Nhất, phường 8, TP. Vũng Tàu, giữa đối tượng Lê Quang Khải (SN 2000, HKTT: phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu) và anh Phan Minh Hoàng (SN 1997, HKTT: phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu) xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Khải rủ Phạm Đình Bình (SN 2001, HKTT: phường 10, TP. Vũng Tàu) qua bàn của anh Hoàng đang ngồi để đánh. Tại đây, giữa hai bên xảy ra xô xát, Khải đã dùng ly bia thủy tinh đánh vào đầu anh Hoàng, rồi tiếp tục dùng ly bị vỡ đánh 3 cái vào phía sau đầu gây thương tích. (Thành Lưu)

Trộm sa lưới

Ngày 18/9, Công an TP. Vũng Tàu đã tạm giữ hình sự đối tượng Trương Văn Phúc (SN 1993, HKTT: phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, đối tượng Phúc khai nhận, trong khoảng thời gian từ tháng 4-6/2020, đối tượng đã thực hiện 6 vụ trộm cắp xe đạp tại phường 7 và phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu. Hiện vụ việc đang được Công an TP. Vũng Tàu tiếp tục điều tra, xử lý. (Đỗ Lê)