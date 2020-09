AN NINH TRẬT TỰ NGÀY 17/9/2020

Cố ý gây thương tích

Ngày 17/9, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Qua xác minh được biết, tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, ông Dương Tấn Phú (SN 1980, trú tại huyện Xuyên Mộc) đang dọn dẹp tại nhà thì bị 5 đối tượng gồm: Trịnh Minh Đức (SN 2004), Nguyễn Văn Việt (SN 1999), Nguyễn Minh Hùng (SN 1998), Trần Phú Lộc (SN 2000) và Mai Thanh Bảo (SN 2000, cùng trú huyện Xuyên Mộc) chém gây thương tích và hủy hoại tài sản, phải cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc. (Trí Nhân)

Bắt quả tang một vụ đánh bạc

Ngày 17/9, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại KP. Long Liên, TT. Long Điền, huyện Long Điền, lực lượng Công an huyện Long Điền bắt quả tang 13 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức lắc bầu cua ăn tiền. Tang vật thu giữ trên chiếu bạc 13,7 triệu đồng, 1 bộ dụng cụ lắc bầu cua và 7 mô tô các loại. (Nguyễn Văn)

Hiếp dâm trẻ em

Ngày 17/9, Phòng CSHS (PC02)-Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý Đỗ Thành Tuấn (SN 2001, trú tại TP. Bà Rịa) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo thông tin ban đầu, tại một nhà trọ ở KP3, phường Long Tâm, TP. Bà Rịa, Tuấn đã có hành vi quan hệ tình dục với cháu P.T.M.P. (SN 2007, trú tại huyện Đất Đỏ) dẫn đến có thai. Làm việc tại cơ quan công an, Tuấn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 17/9, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Trần Anh Kiệt (SN 1987, trú tại huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, tại KP. Long Liên, TT.Long Điền, lực lượng Công an huyện Long Điền bắt quả tang Kiệt đang tàng trữ trái phép 1 gói ma túy tổng hợp (đối tượng khai nhận là ma túy đá). (Phước An)

Trộm xe máy

Ngày 17/9, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý Ngô Trung Tiến (SN 1999 và Mai Ngọc Xuân H. (SN 2003, cùng trú huyện Xuyên Mộc) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, tại ấp Bàu Chiên, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, lực lượng Công an xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc tuần tra, phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng trên trộm 1 xe máy biển số 72V1-9328 của chị Trần Thị Phượng (SN 1981, trú tại huyện Xuyên Mộc). (Sơn Khê)