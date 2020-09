AN NINH - TRẬT TỰ 31/8

Trộm tài sản

Ngày 31/8, Công an TP. Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ trộm tài sản xảy ra trên địa bàn. Vào khoảng 18h30 ngày 29/8, Nguyễn Hữu Ân (SN 1985, HKTT: phường 7, TP.Vũng Tàu) đã lẻn vào nhà ông Đào Quang Đường (phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu), trộm 1 chiếc xe đạp rồi bán cho 1 cửa hàng mua bán xe máy cũ tại phường 7, TP. Vũng Tàu với giá 550.000 đồng. (Thành Lưu)

 Công an TP. Vũng Tàu đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Toản (SN 1989, HKTT: TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Vào khoảng 20h00, ngày 29/8, Toản đi vào cửa hàng của anh Trương Văn Hoàng (phường 10, TP.Vũng Tàu) lấy trộm 2 máy khoan (tổng giá trị tài sản khoảng 4,6 triệu đồng) thì bị chủ nhà phát hiện, tri hô mọi người bắt giữ, giao cho cơ quan công an. (Ngọc Mai)

Cố ý gây thương tích

Ngày 31/8, Công an TP. Bà Rịa lập hồ sơ xác minh, xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Vào khoảng 19h00 ngày 28/8, tại xã Hòa Long, TP.Bà Rịa, do có mâu thuẫn với Nguyễn Công Minh (SN 1983), Đặng Quốc Đạt (SN 1997, HKTT: xã Hòa Long, TP.Bà Rịa) đã điều khiển xe mô tô đâm từ phía sau làm anh Minh ngã xuống đường, sau đó dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu, mặt khiến anh Minh bất tỉnh, phải đưa đi cấp cứu tại BV Bà Rịa. (Đỗ Lê)

Thông báo truy tìm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Vũng Tàu đang điều tra, xác minh vụ việc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Trần Minh Hùng (SN 1994, quê quán: Nam Định, HKTT: TT.Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh BR-VT) thực hiện. Trần Minh Hùng có đặc điểm nhận dạng: Sẹo dài không rõ hình trên gò má đến đuôi mắt phải. Ai phát hiện được đối tượng Trần Minh Hùng thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Vũng Tàu, SĐT: 0943.147.567 gặp điều tra viên Nguyễn Xuân Thủy để phối hợp làm việc.