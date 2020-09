AN NINH - TRẬT TỰ 10/9

Em ruột đâm anh trai thương tích

Ngày 10/9, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại thôn Trung Sơn (xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức) do có mâu thuẫn nên anh Nguyễn Xuân Quyền (SN 1979) bị em ruột là Nguyễn Thanh Vũ (SN 1991, cùng trú huyện Châu Đức) dùng dao Thái lan đâm vào bụng gây thương tích. (Trí Nhân)

Đụng người đi bộ tử vong

Ngày 10/9, Công an huyện Đất Đỏ đã xác định nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn do người đi bộ qua đường không đúng quy định. Theo hồ sơ, xe ô tô biển số 30Y-6369 do anh Lê Hùng Dũng (SN 1972, quê Gia Lai) điều khiển lưu thông trên Tỉnh lộ 52. Khi đến đoạn đường thuộc KP. Hiệp Hòa (TT. Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ) thì xảy ra TNGT với bà P.T.C. (SN 1940, trú tại huyện Đất Đỏ) đang đi bộ qua đường. Hậu quả, bà C. tử vong. (Lê Nguyễn)

Gây rối trật tự công cộng

Ngày 10/9, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Trọng Hoàng (SN 1992, ngụ Lương Văn Can, phường 2, TP. Vũng Tàu) cùng 4 người khác hẹn đối tượng Nguyễn Anh Ninh (SN 1991, trú tại TP. Vũng Tàu) ra trước số 22, Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu) để giải quyết mâu thuẫn. Trong lúc nói chuyện Ninh rút ra 1 khẩu súng tự chế bắn 1 phát vào nhóm của Hoàng nhưng không gây thương tích cho ai rồi bỏ đi. Sau thời gian xác minh, Công an TP. Vũng Tàu đã bắt giữ đối tượng Ninh và thu giữ khẩu súng trên. (Phước An)

Trộm cắp tài sản

Ngày 10/9, Công an TX. Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Hồ Minh Phú (SN 2000, quê Quảng Nam) về hành vi trộm cắp tài sản. Qua xác minh được biết, tại Tịnh xá Ngọc Thạnh (ấp Phước Thành, xã Tân Hòa, TX.Phú Mỹ), Phú đã trộm 1 xe mô tô biển số 60F3-495.27 rồi tẩu thoát. (Nguyễn Văn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 10/9, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Út (SN 1987, trú tại huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, tại khu vực vòng xoay Tượng đài Dầu khí (phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu) lực lượng Đồn Biên phòng Bến Đá bắt quả tang Út đang tàng trữ 1 gói Heroin nặng khoảng 0.257g. (Sơn Khê)

Truy nã ra đầu thú

Ngày 10/9, Công an TP.Vũng Tàu đã bàn giao Nguyễn Hữu Thọ (SN 1996, quê tỉnh Quảng Bình) cho Công an TP. Huế xử lý theo thẩm quyền về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Thọ gây án tại TP. Huế rồi bỏ trốn, nên ngày 2/10/2019 Công an thành phố này đã ra quyết định truy nã. Sau đó, Thọ đã đến Công an TP. Vũng Tàu đầu thú. (Nguyễn Anh)