Người dân bức xúc vì xưởng sơn tĩnh điện gây ô nhiễm

Gửi đơn đến Báo BR-VT, người dân tổ 8 (khu phố 6, phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu) phản ánh, xưởng gia công của DNTN Sơn Tĩnh Điện Vũng Tàu, địa chỉ A2-3/18, khu đô thị Chí Linh nằm trong khu dân cư đông đúc, không được che chắn khiến người dân phải chịu ô nhiễm từ mùi sơn, khói bụi.

Xưởng gia công của DNTN Sơn Tĩnh Điện Vũng Tàu (A2-3/18, tổ 8, khu phố 6, phường Nguyễn An Ninh).

Trao đổi với phóng viên Báo BR-VT, ông Vũ Đình Thanh (tổ 8, khu phố 6) cho biết, xưởng gia công của DNTN Sơn Tĩnh Điện Vũng Tàu bắt đầu hoạt động từ sáng sớm. Khoảng 11 giờ trưa, xưởng bắt đầu mở lò nung sơn lần thứ nhất, khí sơn từ xưởng bay ra tạo thành làn khói dày đặc, cuồn cuộn bay thẳng vào các nhà xung quanh cho đến tận cuối giờ chiều. Đến khoảng 18 giờ, xưởng lại tiếp tục mở lò nung sơn lần thứ hai. Khói sơn cứ thế bay vào nhà dân cho đến tận nửa đêm. “Do hít phải bụi sơn và khói từ việc nung sơn khiến cho một số người bị tức ngực, khó thở, hoa mắt, chóng mặt”, ông Thanh bức xúc nói.

Tương tự, bà Vũ Thị Hòa (tổ 8, khu phố 6) phản ánh: “Ở đây nhiều nhà phải đóng cửa kín mít nhưng mùi sơn và bụi vẫn cứ bay vào, bám đầy các vật dụng trong nhà”.

Trao đổi với phóng viên Báo BR-VT về phản ánh của người dân, bà Dương Thị Minh Phượng, Chủ tịch UBND phường Nguyễn An Ninh cho biết, tình trạng DNTN Sơn Tĩnh Điện Vũng Tàu gây ô nhiễm là có thật và đã được người dân phản ánh nhiều lần trong thời gian qua. Để giải quyết tình trạng trên, ngày 12/11/2019, UBND phường Nguyễn An Ninh đã làm việc với DNTN Sơn Tĩnh Điện Vũng Tàu. Ông Bùi Trung Kiên, đại diện DN cho biết, do nhận nhiều đơn hàng phải thực hiện gấp nên xưởng có sử dụng vỉa hè phía trước cơ sở để gia công sắt và phun sơn. UBND phường đã yêu cầu cơ sở hoạt động trong giờ hành chính, không hoạt động vào giờ nghỉ ngơi và ban đêm, không lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, đồng thời che chắn xưởng gia công để giảm thiểu khói bụi và tiếng ồn.

Tiếp đó, ngày 6/8/2020, sau khi nhận được phản ánh của người dân, UBND phường Nguyễn An Ninh tiếp tục tiến hành kiểm tra và phát hiện DNTN Sơn Tĩnh Điện Vũng Tàu đang tiến hành gia công sơn tĩnh điện làm phát tán bụi. UBND phường Nguyễn An Ninh đã yêu cầu DN phải di dời xưởng sản xuất ra khỏi khu dân cư để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Ông Bùi Trung Kiên cam kết là sẽ tạm ngừng hoạt động trước ngày 14/8 và tìm kiếm mặt bằng mới để di dời. “UBND phường Nguyễn An Ninh sẽ tiếp tục theo dõi về hoạt động của DNTN Sơn Tĩnh Điện Vũng Tàu, nếu phát hiện DN cố tình hoạt động sau thời gian cam kết đóng cửa, UBND phường sẽ phối hợp với cơ quan chức năng liên quan xem xét, xử lý bằng biện pháp tước giấy phép kinh doanh”, bà Dương Thị Minh Phượng, Chủ tịch UBND phường Nguyễn An Ninh nói thêm.

