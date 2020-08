AN NINH - TRẬT TỰ

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 18/8, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Nguyễn Hải Duy (SN 1990, trú tại huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, Công an huyện Long Điền phối hợp với Công an xã Phước Hưng, huyện Long Điền bắt quả tang đối tượng Duy đang tàng trữ 2 gói nhỏ ma túy đá (do đối tượng khai nhận) tại ấp Phước Thọ, xã Phước Hưng. (Nguyễn Văn)

*Cùng ngày, Phòng CSĐT tội phạm ma túy (PC04)-Công an tỉnh tiếp tục điều tra vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn TX.Phú Mỹ. Theo thông tin ban đầu, tại tổ 3, KP.Song Vĩnh, phường Tân Phước, TX.Phú Mỹ lực lượng PC04 phối hợp với Công an phường Tân Phước bắt quả tang đối tượng Lưu Thế Lâm (SN 1998) và Lưu Chí Tâm (SN 1981, cùng trú phường Tân Phước, TX.Phú Mỹ) đang tàng trữ trái phép 7 gói nhỏ ma túy đá (do đối tượng khai nhận), 1 bộ sử dụng ma túy. (Lê Nguyễn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 18/8, Công an huyện Đất Đỏ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tý Em (SN 1995, trú tại huyện Long Điền) và Nguyễn Hoàng Nguyên (SN 1993, trú tại huyện Đất Đỏ) về hành vi cố ý gây thương tích. Theo hồ sơ, tại KP.Thanh Bình, TT.Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, hai đối tượng trên đã dùng mã tấu tự chế chém anh Hà Minh Tiến (SN 1992, trú tại huyện Đất Đỏ) gây thương tích. (Trí Nhân)

Tìm người bị hại

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh BR-VT đang xác minh, giải quyết đơn tố giác tội phạm của anh Hồ Huy Thành và chị Phan Mỹ Hạnh tố giác Phan Thị Huyền (SN 1987, HKTT: 48/16A Hải Thượng Lãn Ông, phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu, đang chấp hành án tù có thời hạn về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Trại tạm giam Công an tỉnh BR-VT) cùng em gái Huyền là Phan Thị Phượng (SN 1991, ngụ tại 176 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức góp vốn làm ăn và đáo hạn ngân hàng.

Cơ quan CSĐT đề nghị đương sự nào có đơn tố giác Phan Thị Huyền, Phan Thị Phượng như trên thì khẩn trương đến Cơ quan điều tra Công an tỉnh BR-VT (Địa chỉ: số 189 Bạch Đằng, TP. Bà Rịa, tỉnh BR-VT, số điện thoại 02543. 858743 hoặc liên hệ với Điều tra viên Trương Đức Bình, SĐT: 0918.798679) để làm việc và được giải quyết theo quy định pháp luật.