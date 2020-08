Bắt đối tượng tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng

Ngày 9/8, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Hoàng Bá Duy (tên gọi khác là Bin Sồ, SN 1998 trú tại TX. Phú Mỹ) để điều tra về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo kết quả điều tra, khoảng 2 giờ sáng ngày 31/5, Duy cùng một người bạn đến chơi game bắn cá tại tiệm của anh Phạm Văn Cao (SN 1995) ở phường Phú Mỹ. Trong quá trình đổi tiền lấy thẻ game, do Duy không đưa đủ tiền nên giữa Duy và anh Cao xảy ra mâu thuẫn. Duy gọi Cao ra ngoài nói chuyện, hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại, Duy rút trong người ra một khẩu súng Rulo dọa bắn Cao thì Cao thách thức và cùng em trai tên Nguyễn Trọng Văn (SN 2001) xông tới chỗ Duy đang đứng. Duy nổ súng bắn khoảng 5 viên đạn về phía Cao và Văn, trong đó có 1 viên đạn trúng bụng anh Văn gây chảy máu. Anh Cao giằng co và giật được khẩu súng trên tay Duy, Duy bỏ chạy ra xe để tẩu thoát. Nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Cơ quan công an đã thu giữ khẩu súng do Duy sử dụng và trưng cầu giám định. Phân viện khoa học hình sự tại TP. Hồ Chí Minh kết luận: khẩu súng do Duy sử dụng là vũ khí được chế tạo thủ công và là vũ khí quân dụng.

PHƯỚC AN