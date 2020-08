AN NINH - TRẬT TỰ

TNGT 2 người thương vong

Ngày 27/8, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ tiếp tục xử lý vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 2 người thương vong. Theo hồ sơ, xe mô tô biển số 59P2-256.83 do anh Ph.Ch.Th. (SN 1985, trú tại TP.Hồ Chí Minh) điều khiển, phía sau chở theo chị Lã Thị Ng. L. (SN 1972, trú tại TP.Hồ Chí Minh) lưu thông trên đường 3/2, TP.Vũng Tàu. Khi đến cột đèn trang trí số 578 đường 3/2, phường 12, TP.Vũng Tàu thì tự tông vào cột đèn gây tai nạn. Hậu quả, anh Th. tử vong chị L. bị thương. (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 27/8, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Văn Lộc Nghĩa (SN 1991, trú tại huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, Công an xã An Nhứt, huyện Long Điền bắt quả tang Nghĩa đang tàng trữ trái phép 1 gói ma túy đá tại ấp An Đồng, xã An Nhứt. (Nguyễn Văn)

Thu giữ vật liệu nổ

Ngày 27/8, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý 1 đầu đạn 105 ly theo quy định. Trước đó, đầu đạn trên được người dân phát hiện tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu huyện Xuyên Mộc nên báo cơ quan chức năng. (Sơn Khê)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra các vụ án, Công an TP.Vũng Tàu đang tạm giữ các xe mô tô có đặc điểm sau: (1) Hiệu Atila màu đỏ đen, biển số 54S5-1142, số khung 12GD90D015329, số máy VMVTBAD015329; (2)Xe mô tô màu vàng biển số 65B1-14787, số máy 1DR1-020127, số khung RLCN1DR10BY020126; (3) Xe mô tô hiệu Atila màu đen biển số 51R3-6188, số máy D6D-002399, số khung M9BFD-002399. Ai là chủ sở hữu 3 xe máy trên, liên hệ Công an TP.Vũng Tàu (số 1, Nguyễn Thái Học, phường 7, TP.Vũng Tàu. SĐT: 0886222272 gặp ĐTV Lê Tiến Diện) để giải quyết.