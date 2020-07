Phát hiện nhóm đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi

Ngày 23/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết đang tiến hành lập hồ sơ xử lý nhóm đối tượng gồm: Vương Toàn Quyết (38 tuổi, trú tại phường 1, TP. Vũng Tàu), Nguyễn Thành Dân (23 tuổi), Nguyễn Mạnh Cường (24 tuổi, cùng trú tại TP. Hải Phòng), Trần Văn Vũ (24 tuổi, trú tại TP. Hà Nội) về hành vi cho vay nặng lãi.

Trước đó, từ tin báo của quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiến hành kiểm tra nơi ở của nhóm đối tượng này và phát hiện nhiều loại giấy tờ, tài liệu liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi cùng một số vũ khí thô sơ như: dao, kiếm, gậy sắt nên tiến hành đưa những người có liên quan về trụ sở công an để làm việc.

Tại cơ quan công an, Quyết khai nhận đã tiến hành cho in ấn nhiều tờ rơi quảng cáo cho vay tiền nhằm tìm khách vay tiền, còn các đối tượng khác có nhiệm vụ đi đưa tiền và thu tiền lãi. Từ đầu tháng 7/2020 tới nay, Quyết đã cho 10 người vay tiền với lãi suất 1%/ngày, tức 30% một tháng với tổng số tiền khoảng 62 triệu đồng, số tiền thu lợi từ lãi suất này là 15 triệu đồng. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

HUY NA