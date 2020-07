AN NINH - TRẬT TỰ

Va chạm với ô tô, 1 người tử vong

Ngày 23/7, Công an TP.Vũng Tàu xác định nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong do người điều khiển mô tô không chú ý quan sát. Trước đó, xe mô tô biển số 72C1-279.60 do ông Đ.V.Đ (SN 1950, trú tại TP.Vũng Tàu) điều khiển lưu thông trên đường 30/4 theo hướng cầu Rạch Bà về cảng dầu khí Vietsovpetro. Khi đến trước số nhà 653, đường 30/4 thì xảy ra va chạm với xe ô tô biển số 72A-336.73 do Lê Sơn Thạch (SN 1988, trú tại TP.Bà Rịa) điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước. Sau khi được đưa đi cấp cứu, ông Đ. đã tử vong tại Bệnh viện Lê Lợi. (Trí Nhân)

Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người

Ngày 23/7, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ cố ý gây thương tích dẫn đến chết người xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại bãi xe “Tèo” (thuộc KP. Quảng Phú, phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ) đã xảy ra mâu thuẫn giữa 2 nhóm gồm: Lại Thương (tên gọi khác Tèo, SN 1976, trú tại TX.Phú Mỹ), Nguyễn Hồng Tâm (SN 1984, trú tại TP.Bà Rịa) và nhóm: Hồ Ngọc Dũng (SN 1998), Nguyễn Văn Nghĩa (SN, 1994 chỗ ở KP. Ông Trịnh, phường Tân Phước, TX.Phú Mỹ). Hậu quả Tâm bị Dũng dùng 1 con dao (loại dao thái thịt, có cán bằng gỗ dài khoảng 20cm, bản rộng 8cm) chém gây thương tích. Sau đó, Tâm tử vong. (Phước An)

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 23/7, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của các bị hại, từ năm 2017, bà Nguyễn Thị Loan (SN 1973, trú tại huyện Xuyên Mộc) nhờ bà Phan Thị Kiều Hạnh (SN 1959, trú huyện Xuyên Mộc) vay của người dân xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc số tiền khoảng 329 triệu đồng. Sau đó, bà Loan chiếm đoạt số tiền trên và bỏ trốn. (Sơn Khê)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 23/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04)-Công an tỉnh và Công an xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc bắt Đỗ Văn Bảo (SN 1995, trú tại huyện Xuyên Mộc) theo Quyết định truy nã số 1282 ngày 8/7/2020 của Phòng PC04 về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Bảo bị bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Xuyên Mộc (Nguyễn Văn)

Trộm 28 cây đinh lăng

Ngày 23/7, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc. Trước đó, Nguyễn Văn Hoàng (SN 1993, trú tại huyện Xuyên Mộc) đến rẫy của ông Hoàng Xuân Hảo (SN 1964), ở ấp Phú Vinh, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc trộm 28 cây đinh lăng 66 tháng tuổi (tổng trọng lượng 62,2kg). Khi trên đường về nhà cất giấu thì Hoàng bị Công an xã Hòa Hiệp bắt quả tang. (Lê Nguyễn)