"Kết nối toàn dân - Bình yên cuộc sống"

Trong buổi sinh hoạt CLB phòng chống tệ nạn xã hội quý II tại TT. Đất Đỏ (huyện Đất Đỏ), bên cạnh những nội dung sinh hoạt thường lệ, vào cuối buổi, nhiều người dân đã nán lại, đưa số điện thoại của mình để được “add” vào các nhóm Zalo. Tuy nhiên, đó không phải là những nhóm bình thường, mà chính là mô hình Zalo “Kết nối toàn dân - Bình yên cuộc sống”.

Các phương tiện thu giữ trong vụ phá tụ điểm đá gà ăn tiền tại khu phố Thanh Bình, TT. Đất Đỏ.

Đây là một mô hình mới trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đang được Công an huyện Đất Đỏ triển khai trên địa bàn huyện.

Những thông tin liên quan đến tình hình ANTT được chia sẻ trong các nhóm Zalo.

NHIỀU VỤ VIỆC ĐƯỢC DÂN THÔNG TIN

Vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 28/6, qua thông tin phản ánh từ quần chúng nhân dân, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, Công an huyện Đất Đỏ phối hợp với Công an TT. Đất Đỏ bắt quả tang 1 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền tại bãi đất trống thuộc khu phố Thanh Bình. Cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ tang vật, phương tiện và mời 6 đối tượng có liên quan về làm việc.

Trước đó, vào ngày 27/5, cũng qua thông tin từ người dân về 1 đối tượng khả nghi tại khu vực cảng mới thuộc ấp An Hải, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, Công an xã Lộc An, khi kiểm tra hành chính, đối tượng không xuất trình được giấy tờ tùy thân. Thông qua đối chiếu hình ảnh, cơ quan công an phát hiện đối tượng có tên là Nguyễn Văn Điệp (SN 1977, HKTT: huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương). Điệp là người bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ninh Giang ra quyết định truy nã tháng 5/2020 về tội “tổ chức đánh bạc”. Hiện Điệp đã được bàn giao cho Công an tỉnh Hải Dương xử lý theo quy định.

Trong cả 2 vụ việc nói trên, thông tin mà cơ quan công an nhận được đều do quần chúng nhân dân tham gia mô hình nhóm Zalo “Kết nối toàn dân - Bình yên cuộc sống” cung cấp, chia sẻ. Mô hình được triển khai thực hiện từ tháng 5/2020 và chính thức hoạt động từ tháng 6 vừa qua. Theo đó, mỗi khu phố, ấp dân cư là 1 nhóm do cảnh sát khu vực, trưởng, phó Công an xã hoặc Trưởng ấp làm trưởng nhóm. Với tính năng cho phép nhắn tin cùng lúc với nhiều người có mặt trong nhóm, nội dung đăng tải trên các nhóm Zalo “ Kết nối toàn dân - Bình yên cuộc sống” là những thông tin phản ánh về tình hình an ninh trật tự (ANTT) nổi lên trên địa bàn, tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm, trộm cắp, cướp giật, thủ đoạn phạm tội của các đối tượng, thông báo truy nã, truy tìm…

KẾT NỐI TOÀN DÂN

Theo Công an huyện Đất Đỏ, sau hơn 1 tháng triển khai thực hiện, trên địa bàn huyện đã thành lập được 36 nhóm Zalo trên tổng số 40 ấp, khu phố để kết nối đến gần 1.000 hộ dân (mỗi hộ dân có ít nhất 1 người tham gia nhóm Zalo) và 1 nhóm zalo kết nối các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Thông qua mô hình, lực lượng Công an huyện, xã, thị trấn đã tiếp nhận 18 tin, hình liên quan đến an ninh trật tự. Trong đó, 12 tin báo có giá trị, góp phần truy xét, truy tìm tội phạm, giải quyết kịp thời các vụ việc an ninh trật tự, hỗ trợ tìm kiếm người thân đi lạc, trao trả 3 lượt giấy tờ, hàng hóa bị thất lạc cho người dân.

“Từ khi mô hình được đưa vào hoạt động, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng đã được đẩy mạnh, ý thức của người dân được nâng cao. Người dân tham gia nhóm đã có ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ. Những hộ gia đình tham gia nhóm cho đến nay chưa để xảy ra tình trạng mất trộm, mất cắp nào. Đó mới chính là hiệu quả mà chúng tôi mong muốn khi triển khai mô hình này”, Thượng tá Võ Tài Quốc, Trưởng Công an huyện Đất Đỏ cho biết.

Thiếu tá Chu Đức Thiện, Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an huyện Đất Đỏ cho biết, Công an huyện đã xây dựng quy chế hoạt động chặt chẽ, phân công nhiệm vụ, gắn với trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính hiệu quả, đồng thời bảo mật đối với nội dung thông tin, người cung cấp thông tin. “Những thông tin được chia sẻ phải là những thông tin liên quan đến ANTT, chỉ được đưa vào giờ hành chính trừ những trường hợp cấp bách. Những trường hợp vi phạm sẽ bị nhắc nhở hoặc loại khỏi nhóm”, Thiếu tá Chu Đức Thiện nói thêm.

Ông Tô Quang Hiển, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Gò Sầm, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ nhận xét: “Những thông tin chia sẻ đều rất thiết thực, giúp bà con cảnh giác hơn với trộm cắp, cướp giật. Các vấn đề được phản ánh cũng được Công an xã, Công an huyện tiếp nhận, phản hồi rất nhanh. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động thêm nhiều bà con cùng tham gia”.

Bài, ảnh: THÀNH TRUNG