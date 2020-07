AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 12/7/2020

1 người tử vong vì TNGT

Ngày 12/7, Công an TP.Vũng Tàu điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, ông L.Th.T (SN 1963, trú tại TP.Vũng Tàu) điều khiển xe mô tô biển số 72F7-0933 lưu thông trên đường 30/4, khi đến trước nhà số 55 thì lao lên vỉa hè. Hậu quả, ông T. tử vong tại Bệnh viện Bà Rịa. (Anh Văn)

Trộm xe máy

Ngày 12/7, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo khai báo của ông Trần Công Hiển (SN 1958, trú tại TP.Bà Rịa), ông này dựng xe máy hiệu Honda SH Mode biển số 72D1 - 195.31 trước nhà số 41, Võ Văn Kiệt, KP 5, phường Long Tâm, TP.Bà Rịa thì bị kẻ gian phá khóa lấy trộm. (Phước An)

Cố ý gây thương tích

Ngày 12/7, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý Nguyễn Hoàng Hoài Linh (SN 1996, trú tại huyện Châu Đức) về hành vi cố ý gây thương tích. Theo thông tin ban đầu, tại ấp Vĩnh Bình, xã Bình Giã, huyện Châu Đức, do mâu thuẫn cá nhân nên Nguyễn Hoàng Hoài Linh đã dùng mã tấu chém anh Phạm Văn Tư (SN 1989, trú tại huyện Châu Đức) gây thương tích. (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 12/7, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thị Bây (SN 1974, trú tại huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại KP.Hải Điền, TT.Long Hải, huyện Long Điền, Công an huyện Long Điền bắt quả tang Bây tàng trữ trái phép 1 gói và 2 ống chứa Heroin. (Nguyễn Văn)

Cưỡng đoạt tài sản

Ngày 12/7, Công an huyện Long Điền ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thế Vũ (SN 2001, trú tại huyện Long Điền) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, Vũ đến nhà anh Nguyễn Thành Tú (SN 1996), ở xã Phước Hưng, huyện Long Điền) để đòi số tiền 1,5 triệu đồng mà em trai anh Tú nợ của Vũ. Tại đây, Vũ đã cầm dao uy hiếp, lấy đi chiếc ĐTDĐ của anh Tú và cho biết sẽ mang bán để bù lại số tiền em trai anh Tú đã mượn Vũ. (Nguyễn Anh)

Hiếp dâm trẻ em

Ngày 12/7, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ điều tra vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, tại đường Bình Giã, phường 11, TP.Vũng Tàu, đối tượng Thái Quốc Tuấn (SN 2004, quê Nghệ An) đã có hành vi quan hệ tình dục với cháu Ph.Th.K.Nh. (SN 2008, quê Lâm Đồng). Sau đó, gia đình cháu Nh. phát hiện nên trình báo công an. (Trí Nhân)

Bắt tạm giam đối tượng gây rối trật tự công cộng

Ngày 11/7, Công an TP. Vũng Tàu ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Lê Hoàng Tùng (ảnh, 34 tuổi, HKTT tại Hà Nội) về hành vi gây rối trật tự công cộng (TTCC).

Theo kết quả điều tra của Công an TP. Vũng Tàu, vào khoảng 21 giờ 30 ngày 29/2/2020, tại đường Phó Đức Chính, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu xảy ra vụ gây rối TTCC do hai nhóm đối tượng ở hai quán hải sản gần nhau tranh giành khách du lịch vào quán ăn. Sau khi cãi vã, các đối tượng đã dùng dao, cây sắt, bàn ghế để đánh nhau gây mất ANTT.

Ngày 4/3/2020, cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng cầm đầu và tham gia trực tiếp gồm: Nguyễn Văn Kiều; Lê Trọng Nghĩa; Bùi Mạnh Hà; Nguyễn Đình Tài và Quách Thanh Tùng về hành vi “Gây rối TTCC”.

Tiếp tục điều tra, Công an TP. Vũng Tàu xác định Lê Hoàng Tùng là một trong những đối tượng đã tham gia vào vụ gây rối TTCC nói trên. Cụ thể, khi đi ngang qua khu vực hai nhóm đối tượng đang đánh nhau, phát hiện bạn mình là Nguyễn Văn Kiều đang bị đánh nên Tùng xông vào dùng bàn, ghế đánh các đối tượng ở nhóm đối phương. Không những thế, khi cướp được cây sắt trong tay của một đối tượng nhóm bên kia, Tùng đã dùng hung khí này để đuổi đánh các đối tượng trong nhóm đối phương. (An Bình)