CÔNG TÁC PCCC TẠI CÁC CƠ SỞ CHẾ BIẾN GỖ: Chưa được coi trọng!

Với đặc thù của ngành nghề sản xuất, nên nguy cơ cháy, nổ tại các cơ sở sản xuất chế biến gỗ rất cao, có thể gây thiệt hại lớn về tài sản nếu không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy (PCCC) hiệu quả. Tuy nhiên, công tác PCCC tại nhiều cơ sở chế biến gỗ hiện vẫn chưa được coi trọng.

Vụ cháy thiêu rụi hơn 300m2 xưởng mộc cùng nhiều gỗ nguyên liệu, gỗ thành phẩm của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lục Trường Phát.

LƠ LÀ VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Như Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã đưa tin, ngày 5/7, tại một xưởng mộc trên đường Bình Giã (TP.Vũng Tàu) xảy ra cháy vào lúc nửa đêm về sáng, thiêu rụi hoàn toàn khu vực nhà xưởng với diện tích hơn 300m2 và toàn bộ gỗ, sản phẩm thành phẩm được lưu trữ tại đây. Dù lực lượng Cảnh sát PCCC đã huy động 5 xe cứu hỏa, cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ phối hợp với Công an TP. Vũng Tàu, Công an phường 8 và người dân để dập lửa, nhưng phải đến gần 5 giờ cùng ngày, vụ cháy mới được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan.

Được biết, do trong xưởng chứa rất nhiều gỗ, kê thành từng lớp đến nóc xưởng nên càng dễ cháy lớn, ngọn lửa bốc rất cao và khó lòng dập tắt trong thời gian ngắn.

Vụ việc trên gióng lên cảnh báo về nguy cơ cháy nổ tại các xưởng mộc trên địa bàn do lơi lỏng trong công tác PCCC.

Khảo sát thực tế cho thấy, các cơ sở sản xuất, chế biến gỗ thường tập trung một lượng lớn các chất dễ cháy như: nguyên vật liệu từ gỗ, dung môi sơn, hàng thành phẩm, mùn cưa... Trong khi đó, tình trạng câu móc tùy tiện dây điện, cầu dao khá phổ biến nên rất dễ bắt lửa nếu xảy ra chập điện. Bên cạnh đó, hầu hết cơ sở gia công, chế biến gỗ nhỏ, lẻ xây dựng tạm bợ hoặc kết hợp làm chỗ ở sinh hoạt, thiết bị PCCC còn thiếu nên rất dễ dẫn đến phát sinh cháy, nổ đe dọa đến tài sản, tính mạng con người.

Nhiều xưởng mộc trên đường 2/9 (phường Nguyễn An Ninh), Phạm Văn Dinh, Lưu Chí Hiếu, Nguyễn Hữu Cảnh (phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu) được dựng tạm bợ bằng những cột sắt hoặc gỗ, chung quanh che chắn bằng những tấm tôn cũ. Bên trong các xưởng này, tình trạng gỗ nguyên liệu, bàn ghế, giường tủ… thành phẩm để ngổn ngang, chắn cả các lối đi, chắn các vị trí công tắc điện. Thiết bị PCCC không có hoặc có cũng như không khi để nơi khuất tầm nhìn. Hệ thống dây điện không được bọc trong các ống gel, có những chỗ hở cả lõi đồng bên trong rất nguy hiểm.

Một chủ xưởng mộc trên đường Phạm Văn Dinh (phường Thắng Nhất) cho biết, ông thuê đất làm xưởng mộc gia công nên lợp mái và che tôn chung quanh cho đỡ nắng mưa. Nếu đầu tư đúng bài bản thì chi phí lớn, không đủ khả năng tài chính. “Biết gỗ là vật liệu dễ bắt lửa nếu không may xảy ra cháy nổ nhưng quy mô xưởng tôi nhỏ chắc không sao” - chủ xưởng mộc này nói.

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA XỬ LÝ

Đại úy Hoàng Minh Huy, Phó Đội Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TP. Vũng Tàu) cho biết, hiện nay, trên địa bàn TP.Vũng Tàu có 182 cơ sở kinh doanh, sản xuất, chế biến gỗ. Hầu hết các cơ sở này nằm xen lẫn trong khu dân cư. Qua công tác nắm tình hình của lực lượng chức năng cho thấy, việc tuân thủ các quy định về PCCC của các cơ sở này còn yếu, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác PCCC còn thiếu về số lượng, kém về chất lượng.

Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường 10, TP. Vũng Tàu cho biết, hiện nay, trên địa bàn phường có một số DN, cơ sở chế biết gỗ đang hoạt động. Chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng công an tuyên truyền, vận động người đứng đầu cơ sở sản xuất, chế biến gỗ cần nâng cao ý thức tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn PCCC theo quy định, trang bị đầy đủ các phương tiện PCCC. Tới đây, địa phương sẽ tăng cường hơn nữa các nội dung trên nhằm đẩy mạnh công tác an toàn PCCC tại các cơ sở này.

Còn theo Trung tá Nguyễn Văn Lung, Phó trưởng Công an TP. Vũng Tàu, thời gian tới, Công an TP. Vũng Tàu sẽ tiến hành kiểm tra công tác bảo đảm PCCC các cơ sở kinh doanh, sản xuất, chế biến gỗ trên địa bàn. Đồng thời, yêu cầu chủ cơ sở thực hiện đầy đủ các tiêu chuẩn về bảo đảm an toàn PCCC. Nếu cơ sở nào cố tình không thực hiện sẽ xử lý nghiêm theo quy định. “Công tác PCCC không chỉ là nhiệm vụ của ngành công an mà là trách nhiệm của cộng đồng. Trong đó, mỗi người dân, DN cần tích cực, chủ động bổ sung kiến thức, chấp hành nghiêm an toàn PCCC theo quy định... để giảm thiểu tối đa thiệt hại do cháy, nổ gây ra”, Trung tá Nguyễn Văn Lung khuyến cáo.

Bài, ảnh: SƠN KHÊ