AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 9/7/2020

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 9/7, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại KP.Hải Hà, TT.Long Hải lực lượng Công an huyện Long Điền bắt quả tang đối tượng Hồng Hoa Nữ (SN 1996, trú tại huyện Long Điền) đang tàng trữ 2 gói nhỏ ma túy đá (do đối tượng khai nhận).

* Cùng ngày, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Lê Nguyễn Hữu Đương (SN 1981, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, tại đường 30/4, phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu lực lượng Đồn Biên phòng Chí Linh bắt quả Đương đang tàng trữ 1 gói ma túy tổng hợp. (Lê Nguyễn)

* Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Thuận (SN 1985, trú tại huyện Đất Đỏ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo thông tin ban đầu, tại KP.Phước Điền, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ lực lượng Công an huyện Đất Đỏ bắt quả tang Thuận đang tàng trữ 0,1025 gram ma túy đá. (Sơn Khê)

Trộm tài sản

Ngày 9/7, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ khởi tố đối tượng Phạm Long Hải (30 tuổi, trú tại TT. Long Hải) về hành vi trộm cắp tài sản.

Cơ quan điều tra cho biết, Hải là đối tượng nghiện ma túy nặng và từng có 1 tiền án tội trộm tài sản. Sau khi ra tù trở về địa phương, Hải tiếp tục phạm pháp. Tháng 1/2020, Phạm Long Hải tiếp tục gây ra vụ cướp giật tài sản tại địa bàn TT.Long Hải, ngày 18/5, Hải bị tòa án huyện Long Điền xử phạt 18 tháng tù giam.

Trong thời gian được tại ngoại chờ ngày chấp hành án, đối tượng này tiếp tục gây ra 2 vụ trộm tài sản. Cụ thể, trưa 19/5, tại địa bàn khu phố Hải Phong 2, phát hiện chiếc xe máy hiệu Suzuki Viva của ông Tuấn Anh dựng bên hông nhà, Hải đến phá khóa đưa đến khu vực vắng, khi mở cốp xe ra kiểm tra, Hải phát hiện có các giấy tờ tùy thân và một tờ giấy cầm cố tài sản để trong cốp xe. Hải dấu xe ở một bụi cây rồi mang tờ giấy cầm đồ đến tiệm cầm đồ chuộc chiếc nhẫn vàng và bán chiếc nhẫn này cho chính tiệm cầm đồ. Ngày hôm sau, đối tượng đến lấy chiếc xe máy trộm được đến xã Phước Tỉnh bán 1,6 triệu đồng.

Ngày 30/6, cũng tại TT.Long Hải, đối tượng này lấy trộm chiếc xe hiệu Air Blade của chị Huỳnh Thị Ngọc Nhớ rồi đưa xe đến khu vực vắng người mở cốp xe ra kiểm tra, phát hiện trong cốp xe có giấy đăng ký xe và 3 chiếc vòng xi men bằng vàng, Hải đưa số nữ trang này nhờ một cô gái mang đi bán được hơn 3,4 triệu đồng, còn chiếc xe máy đối tượng mang đến địa bàn TP. Vũng Tàu bán 5 triệu đồng.

Hiện cơ quan công an đã thu hồi 2 chiếc xe máy mà đối tượng đã chiếm đoạt của các nạn nhân. (Nguyễn Ngân)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại đường Hải Thượng Lãn Ông, TP.Vũng Tàu Cơ quan CSĐT-Công an TP.Vũng Tàu có tạm giữ 1 xe máy hiệu Dayang, màu xanh, biển số 72H7-9687, số khung LCG0033U-112914, số máy 150FMG80112914. Ai là chủ sở hữu xe trên liên hệ Công an TP.Vũng Tàu (01, Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT: 0254.856.241 hoặc 0976.667.273 gặp ĐTV Hồ Tiến Dũng) để giải quyết.