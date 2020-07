AN NINH - TRẬT TỰ 10/7

Trộm tài sản

Ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Tâm (SN 2000, HKTT: huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận; chỗ ở: phường 8, TP.Vũng Tàu) về hành vi trộm cắp tài sản. Đồng thời khởi tố Nguyễn Văn Phong (SN 1980) về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Trước đó, lợi dụng sơ hở của hàng xóm là chị Thạch Thị Mỹ Dung, Tâm đã lấy trộm chìa khóa nhà của chị Dung và trộm 1 xe mô tô hiệu YAMAHA SIRIUS. (Ngọc Mai)

* Cùng ngày, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Võ Văn Tiến (SN 1991, không có chỗ ở ổn định) về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, Tiến khai nhận, vào khoảng 1 tháng trước, do cần tiền tiêu xài, Tiến đã cùng 1 đối tượng tên Long (không rõ lai lịch) rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Khi đến Công viên phường 1 (TP. Vũng Tàu), cả 2 thấy 1 quầy bán hàng gần công viên không khóa cửa, bên trong có người đang ngủ say nên đã lẻn vào lấy trộm 1 số tài sản gồm: 5,4 triệu đồng, 1 cây son rồi chia nhau số tiền tiêu xài. (Đỗ Lê)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Vào khoảng 10 giờ ngày 9/7, tại khu phố Hải Hà 1, TT.Phước Hải, huyện Long Điền, Công an huyện Long Điền bắt quả tang Lê Thị Ngọc Tuyền (SN 2001) và Nguyễn Thị Ngọc Bích (SN 1964, cùng ngụ địa chỉ trên) có hành vi tàng trữ 5 gói ma túy tổng hợp dạng đá. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Long Điền tiếp tục điều tra, xử lý. (Thành Lưu)