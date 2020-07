AN NINH - TRẬT TỰ

Tai nạn giao thông, 1 người tử vong

Ngày 24/7, Công an huyện Xuyên Mộc điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra tại Quốc lộ 55, đoạn thuộc xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. Xe mô tô BKS: 72G1-066.47 do anh Trương Quốc Tính (30 tuổi) điều khiển chở theo anh Phan Văn L. (18 tuổi, cùng trú tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) lưu thông hướng xã Bình Châu đi xã Bưng Riềng, khi đến khu vực trên thì xảy ra va chạm với xe mô tô BKS: 72G1-165.33 do em Trương Thị Thu Nguyên (15 tuổi, trú tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) điều khiển. Vụ va chạm khiến anh Phan Văn L. tử vong, anh Tính và em Nguyên bị thương. (Kim Anh)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 24/7, Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang đối tượng Phạm Thành Trí (25 tuổi, phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu) đang có hành vi tàng trữ trái phép 1 gói ma túy đá tại khu vực phường 9. Cơ quan Công an TP.Vũng Tàu tiến hành lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Trọng Nghĩa (19 tuổi, phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ) khi đang tàng trữ 1 gói ma túy đá tại khu vực phường Mỹ Xuân. Cơ quan Công an tiến hành tạm giữ đối tượng để điều tra xử lý theo quy định. (Huy Na)