TP.VŨNG TÀU: Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

Ngày 30/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, ma túy và mua bán người (Ban chỉ đạo 138) TP. Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm về phòng, chống tội phạm (PCTP), tệ nạn xã hội (TNXH) và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ (ANTQ).

6 tháng đầu năm, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, toàn hệ thống chính trị TP. Vũng Tàu đã nỗ lực vừa thực hiện hiệu quả công tác chống dịch, vừa bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, không để xảy ra đột biến bất ngờ. Trên địa bàn thành phố xảy ra 183 vụ phạm pháp hình sự, Công an thành phố đã điều tra làm rõ 172 vụ với 344 đối tượng, đạt tỷ lệ hơn 83%; trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng điều tra làm rõ đạt tỷ lệ 100%. Phát hiện, bắt giữ xử lý 140 vụ với 378 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hội nghị, 43 tập thể và 43 cá nhân đã được nhận Bằng khen và Giấy khen của Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu về những thành tích xuất sắc đạt được trong công tác PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

AN BÌNH