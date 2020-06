Bắt nhóm thanh niên sử dụng ma túy trong nhà nghỉ

Tối 28/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Vũng Tàu tạm giữ hình sự các đối tượng Nguyễn Hoàng Huy (24 tuổi), Mai Dương Huy (33 tuổi), Nguyễn Hoàng Minh (26 tuổi), Ngũ Lê Quang Bình (27 tuổi) và Trần Thị Ngọc Bích (34 tuổi), 5 đối tượng này cùng trú tại TP. Hồ Chí Minh và cùng bị tạm giữ để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị cơ quan điều tra tạm giữ để điều tra hành vi tàng trữ ma tuý.

Qua công tác quản lí địa bàn, rạng sáng nay (28/6), tại một nhà nghỉ trên đường Bình Giã, TP. Vũng Tàu, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Vũng Tàu phát hiện bắt quả tang 9 đối tượng, gồm 5 nam và 4 nữ đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn phòng của nhà nghỉ. Tại hiện trường, công an thu giữ 2 viên thuốc lắc.

Làm việc với công an, các đối tượng khai nhận, tối ngày 27/6, nhóm thanh niên này đến ăn nhậu ở một quán bar tại phường Thắng Tam, đến 2 giờ sáng ngày 28/6, nhóm này rời quán bar. Bích, Hoàng Huy, Dương Huy, Bình và Minh rủ nhau mua ma túy về sử dụng. Sau khi bàn bạc, các đối tượng Minh, Hoàng Huy, Dương Huy, Bình, Bích góp tiền hơn 4,5 triệu đồng để Mai Dương Huy đi mua 7 viên thuốc lắc và 2 gói ma túy tổng hợp dạng khay đưa về nhà nghỉ trên cho cả nhóm sử dụng. Đến 4 giờ sáng nay, nhóm nam nữ này đang tụ tập nghe nhạc và sử dụng ma túy thì bị công an phát hiện bắt giữ. 4 người tham gia sử dụng ma túy cũng đã bị cơ quan công an lập hồ sơ xử lí theo quy định.

