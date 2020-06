Giọt nước mắt muộn màng

Ngày 3/6, TAND tỉnh đã mở phiên tòa xét xử Trần Văn Hải (xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” và “buôn bán người”; Huỳnh Thị Phương Nga (huyện Côn Đảo) về tội “buôn bán người”. Đứng trước vành móng ngựa, 2 bị cáo tỏ ra ăn năn, hối hận, thành khẩn khai báo hành vi của mình, nhưng đã muộn màng, hành vi của họ đã phải trả giá đắt với bản án 20 năm tù giam.

Bị cáo Trần Văn Hải và Huỳnh Thị Phương Nga tại phiên tòa xét xử ngày 3/6 với tội danh buôn bán người và tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

THIẾU HIỂU BIẾT PHÁP LUẬT

Theo cáo trạng, ngày 23/2/2019 Trần Văn Hải từ Bến Tre đến TP.Vũng Tàu thuê phòng tại nhà nghỉ Ngọc An (TP.Vũng Tàu) để ở. Sau đó Hải rủ Dương Thị Ý Duyên (SN 1989, quê ở huyện Long Điền) sang chơi với Hải. Duyên rủ Phúc và cháu Nguyễn Thị Ngà (SN 2003, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền) đến nhà nghỉ để gặp Hải. Sau đó cả nhóm sử dụng ma túy đá. Ngày 27/2/2019, Hải và Ngà tiếp tục thuê phòng tại nhà nghỉ Ngọc An và quan hệ tình dục, lúc này Ngà chưa tới 16 tuổi. Sau đó Hải lấy số điện thoại của Ngà và liên lạc. Biết Ngà có nhu cầu tìm việc làm, Hải đưa Ngà từ Bà Rịa-Vũng Tàu về Bến Tre, ăn nghỉ tại nhà nghỉ Hồng Phúc do anh rể Hải làm chủ.

Thông qua anh rể, Hải làm quen với Huỳnh Thị Phương Nga, SN 1972, chủ quán Karaoke Phương Nga (Bến Đầm, huyện Côn Đảo). Hải và Nga bàn bạc, thống nhất đưa Ngà ra Côn Đảo để làm tiếp viên phục vụ tại quán Phương Nga mà không hưởng lương. Ngày 7/3/2019, khi đến Côn Đảo, Hải giao Ngà cho Nga và ép Ngà nhận từ Nga 13 triệu đồng để đưa lại cho Hải, Hải cho Ngà 500 ngàn đồng. Tại đây, Ngà phải làm việc, phục vụ khách đến ăn nhậu và hát karaoke nhưng không được hưởng lương mà chỉ được lấy tiền bo của khách để trang trải sinh hoạt.

Trong quá trình làm việc tại quán karaoke Phương Nga, Ngà bị bắt làm việc, tiếp khách, ăn nhậu và hát karaoke mà không được hưởng lương. Do quá sức chịu đựng, nên Ngà đã bỏ trốn. Ngày 28/6/2019, Ngà được sự giúp đỡ của các thuyền viên cao tốc tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo cho lên tàu về Vũng Tàu. Khi nghe Ngà bỏ trốn, Nga đã gọi điện cho người nhà đón Ngà ở bến tàu Vũng Tàu. Khi tàu cập bến, Ngà phát hiện có người nhà của Nga đứng đón, quá lo sợ nên chạy đến trạm biên phòng gần đó tố cáo sự việc.

Tại phiên tòa, cả hai bị cáo đều cho rằng do bản thân thiếu hiểu biết pháp luật, nên gây nên hậu quả trên.

GIỌT NƯỚC MẮT MUỘN MÀNG

Những ngày tháng trong trại tạm giam là những ngày tháng Hải và Nga sống trong cảm giác tội lỗi và tiếc nuối. Hải đang có một gia đình hạnh phúc với người vợ đảm đang và những đứa con ngoan, chỉ vì thói lười lao động mà vẫn muốn có tiền và thỏa mãn dục vọng đã khiến Hải dấn thân vào con đường tội lỗi.

Còn bị cáo Nga, với khuôn mặt có chút nhợt nhạt do mất ngủ sau những đêm nằm suy nghĩ trong phòng tạm giam, Nga đã thể hiện sự hối hận với những việc mình đã làm với bé Ngà trong thời gian qua. Bà Nga cho biết, nếu bà tỉnh táo, không bị mờ mắt bởi lòng tham thì có lẽ bà đã không phải chứng kiến cảnh cháu ngoại mới chập chững biết đi đã phải đến tòa án để dự phiên tòa xét xử bà phạm tội. “Tôi chưa bao giờ dám nghĩ là mình có ngày hôm nay”, bà Nga nghẹn ngào.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hải 9 năm tù giam về tội buôn bán người, 3 năm tù giam về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Bị cáo Huỳnh Thị Phương Nga 8 năm tù giam về tội buôn bán người.

Vì cái lợi trước mắt mà Trần Văn Hải và Huỳnh Thị Phương Nga, gieo rắc sự đau khổ, xâm hại thân thể và tước mất quyền lợi chính đáng của cháu Nguyễn Thị Ngà. Thế nhưng dù có ăn năn, hối hận thì cũng đã muộn. Với hành vi phạm tội của mình, các bản án nghiêm khắc đang chờ các bị cáo phía trước. Gia đình các bị cáo lại vắng đi hơi ấm, sự đùm bọc, yêu thương của người mẹ, người cha. Đây là một bài học đắt giá, lời cảnh tỉnh cho những ai muốn kiếm tiền bằng con đường bất chấp pháp luật.

Bài, ảnh: THANH HẢI