Bắt tàu vận chuyển 200 tấn đường cát trái phép

Ngày 29/5, Đoàn Trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) đã lập hồ sơ ban đầu và bàn giao tàu vận tải LA 06561 cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (đóng quân tại phường 11, TP. Vũng Tàu) để tiếp tục điều tra, xác minh hành vi vận chuyển khoảng 200 tấn đường cát trái phép.

Lực lượng Cảnh sát biển kiểm tra đường cát trên tàu vận tải LA 06561.

Trước đó, sau nhiều ngày bố trí lực lượng trinh sát theo dõi, trưa 28/5, tại khu vực biển cách Đông Bắc cửa Định An (tỉnh Trà Vinh) khoảng 15 hải lý, Tổ công tác của Đoàn Trinh sát số 2 phát hiện tàu vận tải LA 06561 do ông Nguyễn Văn Tám (HKTT tại tỉnh Long An) làm thuyền trưởng, có dấu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, tàu đang vận chuyển khoảng 200 tấn đường cát. Thuyền trưởng Tám không xuất trình được các hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp số hàng hóa trên. Theo lời khai của thuyền trưởng Tám, tàu đang vận chuyển đường cát về tỉnh Tiền Giang để tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

