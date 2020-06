AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 14/6/2020

Dùng súng tự chế giải quyết mâu thuẫn

Ngày 14/6, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ dùng súng giải quyết mâu thuẫn xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, trong quá trình chơi game bắn cá tại tiệm game ở KP.Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ thì Phan Hoàng Bảo Duy (SN 1998) và Nguyễn Ngọc Nhã (SN 1995, trú tại TX.Phú Mỹ) xảy ra mâu thuẫn với anh Phạm Văn Cao (SN 1995, chủ tiệm game) nên hẹn nhau ra ngoài nói chuyện. Lúc này, Duy lấy trong người khẩu sung rulo tự chế dọa bắn thì Cao cùng anh Nguyễn Trọng Văn (SN 2001, trú tại TX.Phú Mỹ) lao vào giật súng. Trong lúc giằng co súng nổ 5 phát, 1 phát trúng vào bụng anh Văn gây thương tích. Khi anh Cao giật được súng thì Duy và Nhã bỏ chạy. (Phước An)

Cố ý gây thương tích

Ngày 14/6, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, do có mâu thuẫn về tiền bạc, nên tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu đối tượng Nguyễn Xuân Tiến (SN 1991) và Trần Ngọc Sáng (SN 2002, trú tại TP.Vũng Tàu) cùng một đối tượng tên Tài “mập” (chưa rõ nhân thân lai lịch) dùng hung khí đánh anh Bùi Thanh Hà (SN 1992, trú tại TP.Vũng Tàu) gây thương tích. (Sơn Khê)

Trộm cắp tài sản

Ngày 14/6, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý Đào Văn Hiền (SN 1989) và Lê Thành Tài (SN 2000, trú tại TX.Phú Mỹ) về hành vi trộm cắp tài sản. Qua điều tra xác minh được biết, tại Trung tâm Viễn thông 2, ấp Phước Tân 5, xã Tân Hưng, TP.Bà Rịa, 2 đối tượng trên đã trộm 50m dây cáp đồng. (Lê Nguyễn)

Đánh bạc

Ngày 14/6, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, tại ấp Suối Lúp, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, lực lượng Công an huyện Châu Đức bắt quả tang 7 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức chơi bài cào ăn tiền. Tang vật thu giữ trên chiếu bạc gồm 6,1 triệu đồng và 1 bộ bài tây. (Trí Nhân)

Tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy

Ngày 14/6, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Vũ Thành Tài (SN 1992, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại đường Hoàng Hoa Thám, TP.Vũng Tàu lực lượng Công an phường Thắng Tam bắt quả tang Tài đang tàng trữ 1 gói ma túy tổng hợp. (Nguyễn Văn)

 Ngày 14/6, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh đã lập hồ sơ xử lý Trần Hồ Phong (SN 1981, trú tại tổ 3, ấp Trang Trí, xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Chiều 12/6, tại khu vực trước cổng trường THCS Hùng Vương (KP.Hải Tân, TT.Long Hải, huyện Long Điền), lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Phước Tỉnh phối hợp với Công an huyện Long Điền bắt quả tang Phong đang tàng trữ trái phép 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá khoảng 3g. (Minh Nhân)

 Trước đó ngày 12/6, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Phước Tỉnh và Công an TT. Long Hải, qua kiểm tra hành chính và test nhanh đã phát hiện Vũ Thành An (SN 1980, trú tại KP.Hải An, TT.Long Hải) sử dụng trái phép chất ma túy. (Nhân Đoàn)