AN NINH - TRẬT TỰ 12/6

Trộm sa lưới

Ngày 12/6, Công an huyện Xuyên Mộc đã ra quyết định tạm giữ Trần Văn Sang (trú tại huyện Xuyên Mộc) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, vào khoảng 3h30 ngày 11/6, Trần Văn Sang chạy xe máy đến cầu Sông Kinh thuộc khu phố Xóm Rẫy, TT.Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, đột nhập vào 1 công trình xây dựng lấy trộm của ông Nguyễn Hữu Hưng 1 điện thoại di động hiệu Xiaomi redmi 5 Plus. Sau đó, Sang tiếp tục đột nhập vào nhà ông Bùi Văn Trường trộm 1 điện thoại iPhone 6 thì bị chủ nhà phát hiện, bắt quả tang và trình báo cơ quan công an. (Ngọc Mai)

Cố ý gây thương tích

Ngày 12/6, Công an huyện Xuyên Mộc đang lập hồ sơ xử lý 1 vụ cố ý gây thương tích do Công an TT.Phước Bửu chuyển giao. Vào khoảng 13h30 ngày 23/5, ông Nguyễn Văn Khoa (SN 1969) chạy xe máy chở chị Huỳnh Thị Nở (trú tại huyện Xuyên Mộc) đi đến đoạn đường 27/4, hướng về chợ Phước Bửu thì bị Võ Văn Linh (trú tại huyện Xuyên Mộc) và 1 đối tượng chặn lại nói chuyện về việc Nở mượn 6 triệu đồng của Nguyễn Hùng Duy nhưng chưa trả. Linh gọi điện thoại cho Duy đến để nói chuyện. Khi đến nơi, giữa Duy và Nở xảy ra mâu thuẫn, Duy dùng tay đánh vào mặt Nở thì bị ông Khoa ngăn cản. Thấy vậy, Linh lao vào dùng tay, chân đánh Nở gây thương tích phải đi điều trị tại trung tâm y tế huyện. Sau đó, chị Nở đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc. (Thành Lưu)

TNGT nghiêm trọng

Ngày 12/6, Công an TP.Bà Rịa đang điều tra nguyên nhân xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn. Vào lúc 8h20 ngày 11/6, tại Ngã tư giao lộ đường Trường Chinh - Nguyễn Tất Thành, thuộc khu phố 4, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa, xe ô tô tải 72C-111.20 do ông Lê Ngọc Sơn (trú tại TP.Vũng Tàu) điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành hướng từ QL51 về đường Trường Chinh, khi đến giao lộ trên thì xảy ra tai nạn với xe mô tô 72C1-778.15 do bà Nguyễn T.C (SN 1969) điều khiển lưu thông cùng chiều. Hậu quả làm bà C tử vong. (Độ Luân)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 12/6, Công an huyện Long Điền đang lập hồ sơ xử lý 1 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy do Đồn Biên phòng Phước Tỉnh chuyển giao. Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 9/6, tại khu phố Hải Tân, TT.Long Hải, huyện Long Điền, lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Phước tỉnh bắt quả tang đối tượng Lê Thị Trường An (SN 1983, trú tại huyện Long Điền) có hành vi tàng trữ 6 gói nilon bên trong có chứa ma túy đá. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra. (Đỗ Lê)