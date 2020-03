AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 18/3/2020

Bắt giam đối tượng buôn lậu gần 93 ngàn lít dầu DO trên biển

Ngày 18/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Hải Đăng (33 tuổi, trú tại phường 5, TP.Vũng Tàu), để điều tra, xử lý về hành vi buôn lậu. Trước đó, trên vùng biển Đông Đông Bắc cách Côn Đảo khoảng 40 hải lý, lực lượng chức năng Vùng Cảnh sát biển 3 kiểm tra phát hiện tàu Kim Minh 68, số hiệu BV-96768-TS đang vận chuyển gần 93 ngàn lít dầu DO, do Lê Hải Đăng làm thuyền trưởng, trên tàu có 6 thuyền viên khác. Làm việc với cơ quan chức năng, Lê Hải Đăng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số dầu trên. Vì vậy, lực lượng Vùng Cảnh sát biển 3 đã lập hồ sơ, ra quyết định khởi tố vụ án. Sau đó, Viện KSND tỉnh ra quyết định chuyển vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, xác định Lê Hải Đăng đã thực hiện hành vi điều khiển tàu Kim Minh 68 từ Vũng Tàu đi ra vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, mua dầu của một tàu nước ngoài chưa rõ số hiệu với giá 14.000 đồng/lít, sau đó chở về vùng biển Côn Đảo để bán cho các tàu đang đánh bắt hải sản với giá 14.800 đồng/lít thì bị lực lượng Vùng Cảnh sát biển 3 kiểm tra phát hiện bắt giữ. Số hàng hóa mà Lê Hải Đăng thực hiện buôn bán bất hợp pháp trị giá gần 1,5 tỷ đồng. (Nguyễn Ngân)

Nhốt và đánh cán bộ trật tự đô thị

Ngày 18/3, UBND phường 11, TP.Vũng Tàu đã chuyển vụ việc cán bộ trật tự đô thị của phường này bị nhốt và đánh trong khi thực thi công vụ đến Công an TP.Vũng Tàu điều tra, xử lý theo quy định. Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 18/3, tổ trật tự đô thị phường 11 gồm các ông: Lê Bảo Trung, Vũ Trần Quốc Vương, Đặng Thanh Bình và Lê Quang Lộc được lãnh đạo UBND phường 11 giao nhiệm vụ đến kiểm tra hiện trạng công trình vi phạm trật tự xây dựng tại địa chỉ 722/26, đường 30/4 do Trần Xuân Huế (SN 1981, trú tại TP.Vũng Tàu) làm chủ.

Trần Xuân Huế cầm gậy đánh người của tổ trật tự đô thị phường 11, TP.Vũng Tàu.

Thời điểm trên, Huế không có ở nhà mà chỉ có người làm thuê. Người này mở cửa để tổ kiểm tra đô thị vào đo hiện trạng công trình vi phạm, đồng thời gọi điện thông báo cho Huế. Khoảng 20 phút sau, Huế về đến nhà liền hùng hổ ném mũ bảo hiểm của tổ trật tự đô thị rồi khóa trái cửa nhốt mọi người bên trong. Sau đó, Huế liên tục chửi bới, đe dọa và dùng thanh sắt tròn dài khoảng 1m đánh nhiều nhát vào lưng ông Lộc và ông Vương. Khi Huế tiếp tục vung gậy đánh vào đầu ông Vương thì ông Bình đứng gần đó đưa tay lên đỡ nên bị thương tích. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an và Ban CHQS phường 11 đến khống chế Huế đưa lên trụ sở làm việc, đưa người bị đánh đi điều trị vết thương tại Bệnh viện Lê Lợi.

Được biết, công trình Huế xây dựng vi phạm trật tự đô thị thuộc dự án Nhà tang lễ TP.Vũng Tàu, đã có quyết định và thông báo thu hồi đất. Công trình vi phạm của Huế đã được UBND phường 11 nhiều lần phát hiện, xử lý ngăn chặn nhưng Huế vẫn cố tình tiếp tục thực hiện.

Chiều cùng ngày, ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cũng đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ trật tự đô thị phường 11 Đặng Thanh Bình.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN