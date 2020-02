An ninh - Trật tự, ngày 2/2

Trộm điện thoại

Ngày 2/2, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Nguyễn Tiến Phát (SN 1998, vô gia cư) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, tại quán cà phê Cây Me, KP.Phú Hà, phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ, đối tượng Phát đã trộm 2 chiếc điện thoại di động của khách trong quán, tổng trị giá 14 triệu đồng. (Nguyễn Văn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 2/2, Công an TP.Bà Rịa tiến hành điều tra, xử lý Phan Văn Trinh (SN 1973) và Trương Viết Trường (SN 1992, trú tại huyện Châu Đức) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại đường Võ Thị Sáu, phường Long Tâm, TP.Bà Rịa, lực lượng Công an TP.Bà Rịa bắt quả tang 2 đối tượng trên đang tàng trữ 2 gói ma túy dạng đá. (Lê Nguyễn)

Chứa mại dâm

Ngày 2/2, Công an TP.Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Dân (SN 1951, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi chứa mại dâm. Theo thông tin ban đầu, tại cơ sở massage T.N. tại đường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu, Dân đã đồng ý để 2 nhân viên trong quán bán dâm cho khách với giá 400 ngàn đồng/lượt thì bị lực lượng công an bắt quả tang. (Sơn Khê)

Dâm ô với trẻ em

Ngày 2/2, Công an TP.Vũng Tàu tiến hành điều tra, xử lý vụ dâm ô với trẻ em xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, cháu H.G.H. (SN 2004, trú tại TP.Vũng Tàu) đến nhà ông ngoại của H. tại hẻm 442, Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu chơi. Sau đó, cháu H. có qua phòng trọ của Nguyễn Thanh Long (SN 1995, quê Đồng Tháp) gần đó thì bị đối tượng có hành vi dâm ô. Khi mẹ cháu H. tắm cho con thì phát hiện vụ việc, nên báo cơ quan Công an. (Nguyễn Anh)

Hủy hoại tài sản

Ngày 2/2, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Hoàng Hồng Quân (SN 1987, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi hủy hoại tài sản. Theo trình bày của bị hại, do có mâu thuẫn với anh Hoàng Kim Thành (SN 1986, trú tại TP.Vũng Tàu) nên Quân đã đập vỡ kính chắn gió phía sau xe ô tô hiệu Nissan biển số 72C1-13245 của anh Thành. Tài sản thiệt hại khoảng 9 triệu đồng. (Trí Nhân)

Tiêu thụ tài sản trộm cắp

Ngày 2/2, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Nguyễn Đức Ánh (SN 1983, quê Hà Tĩnh) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Qua xác minh được biết, tại đường Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ, Ánh đã mua 6 mô tơ cửa cuốn của 2 thanh niên chưa rõ nhân thân với giá 700 ngàn đồng. Mặc dù, Ánh biết số mô tơ trên do các đối tượng trộm được mà có nhưng vẫn tiêu thụ. (Phước An)