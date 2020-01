Đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy

Cùng với quá trình phát triển kinh tế-xã hội nhanh chóng, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn TP.Vũng Tàu cũng diễn biến phức tạp. Trong đó, tội phạm về ma túy hoạt động với thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Với tinh thần đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, thời gian qua, Công an TP.Vũng Tàu đã triệt phá nhiều vụ án ma túy, trong đó có những vụ tang vật thu giữ số lượng khá lớn.

Vợ chồng Nguyễn Thị Hồng Liên - Đỗ Thanh Hải và tang vật của vụ án mua-bán trái phép chất ma túy tại xưởng mộc Công ty TNHH Mộc Thiên Tân (hẻm 542 đường Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu).

Trung tá Nguyễn Văn Thao, Phó trưởng Công an TP.Vũng Tàu cho biết, hoạt động của các đối tượng mua - bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng ma túy luôn tiềm ẩn phức tạp và là tác nhân chính gây ra các vụ án trộm, cướp tài sản. Trong năm 2019, nhờ thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ, công tác đấu tranh với tội phạm ma túy của Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, đã bắt 299 vụ, lập hồ sơ xử lý gần 500 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; triệt phá 4 tụ điểm tội phạm và tệ nạn ma túy hoạt động phức tạp. Trong đó, nhiều vụ án có số lượng tang vật ma túy khá lớn đã được cơ quan Công an thu giữ.

Đơn cử như, vụ án mua bán trái phép chất ma túy do vợ chồng Nguyễn Thị Hồng Liên (49 tuổi) và Đỗ Thanh Hải (57 tuổi, cùng trú tại phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu) tổ chức và điều hành dưới “vỏ bọc” là chủ DN gia công, chế biến gỗ. Theo hồ sơ vụ án, sau nhiều tháng bố trí trinh sát theo dõi, thu thập thông tin, vào lúc 12 giờ ngày 30/10/2019, tại trụ sở Công ty TNHH Mộc Thiên Tân (hẻm 542 đường Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh), lực lượng Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang Liên đang bán 50 viên thuốc lắc cho Nguyễn Thanh Sang (tạm trú tại phường 7, TP.Vũng Tàu). Mở rộng điều tra, ban chuyên án đã bắt giữ Hải (chồng của Liên) và Nguyễn Thành Long (40 tuổi, trú tại Long Thành, Đồng Nai). Khám xét trụ sở Công ty Mộc Thiên Tân, cơ quan Công an thu giữ 17 gói ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng 900gr, 4 gói ma túy dạng khay có trọng lượng 350gr, 150 viên thuốc lắc, 60gr heroin và nhiều công cụ, phương tiện sử dụng để mua - bán ma túy.

Trung tá Nguyễn Thế Hoàng, Phó đội Trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Vũng Tàu cho biết, hoạt động mua - bán ma túy của cặp vợ chồng Hải và Liên rất tinh vi. Để che giấu hành vi của mình, Hải và Liên thành lập Công ty Mộc Thiên Tân, đồng thời thuê mặt bằng rộng hàng ngàn mét vuông nằm sâu trong hẻm 542 đường Bình Giã làm nơi sản xuất đồ gỗ để làm bình phong. Xung quanh xưởng mộc lắp đặt nhiều camera để giám sát, theo dõi khi có người lạ xuất hiện, nơi đây cũng nuôi nhiều chó dữ để “cảnh báo” và tấn công người xâm nhập. Vì vậy, trinh sát rất khó tiếp cận khu vực này. “Nhưng với tinh thần đấu tranh quyết liệt với tội phạm, lực lượng phá án đã thực hiện thành công chuyên án này. Khi vợ chồng Hải và Liên bị bắt với số lượng tang vật ma túy lớn, những người dân sinh sống ở khu vực hết sức bất ngờ vì lâu nay họ sống gần tụ điểm ma túy mà không hề hay biết”, Trung tá Nguyễn Thế Hoàng chia sẻ.

Một vụ mua-bán ma túy khác có số lượng tang vật lớn cũng bị lực lượng Công an TP.Vũng Tàu triệt phá: Khuya 21/3, tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 8, TP.Vũng Tàu, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Vũng Tàu phối hợp với lực lượng Vùng Cảnh sát biển 3 bắt quả tang Võ Hữu Phú (31 tuổi, trú tại TP.Vũng Tàu) đang tàng trữ 107 viên thuốc lắc vừa mua tại TP. Hồ Chí Minh rồi thuê xe ô tô vận chuyển về TP.Vũng Tàu. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an bắt giữ Phạm Thanh Tú (26 tuổi, quê Bình Phước, tạm trú tại TP.Hồ Chí Minh) là người đã cung cấp ma túy cho Phú. Khám xét nơi ở của Tú tại phường 10, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh, lực lượng Công an thu giữ gần 1.300 viên thuốc lắc và 4 gói ma túy tổng hợp.

Trung tá Nguyễn Văn Thao nhấn mạnh: “Công tác đấu tranh với loại tội phạm và tệ nạn ma túy được xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT. Theo đó, trong năm 2020, Ban Chỉ huy Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự và công an các phường, xã tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý đối tượng vi phạm; không để phát sinh thêm các tụ điểm phức tạp về ma túy. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tố giác các loại tội phạm, tham gia giữ gìn ANTT trên các địa bàn dân cư”.

Bài, ảnh: THÔNG NGUYỄN