AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 31/1/2020

Cố ý gây thương tích

Ngày 31/1, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý 1 vụ cố ý gây thương tích do Công an xã Tân Hòa bàn giao. Theo hồ sơ, vào lúc 15 giờ ngày 27/1, trong lúc xem đá gà tại ấp Phước Long, xã Tân Hòa thì Bùi Anh Tuấn (SN 1984, HKTT: xã Tân Hòa, TX.Phú Mỹ) xảy ra mâu thuẫn với 2 anh em Trần Văn Thi (SN 1991) và Trần Văn Thái (SN 1995, HKTT: xã Tân Hòa). Thi lấy 2 cây xỉa trong cốp xe đâm 1 nhát vào chân Tuấn, còn Thái lấy 1 dao bấm trong cốp xe đâm 1 nhát vào lưng Tuấn. Trong lúc bỏ chạy, Tuấn lấy 1 cây sắt vuông dài khoảng 50cm ném trúng đầu Thi. Hậu quả, Tuấn được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa, Thi bị thương ở đầu nên được đưa đi Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. (Ngọc Mai)

Cướp giật sa lưới

Ngày 31/1, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ cướp giật xảy ra trên địa bàn. Vào lúc 22 giờ ngày 30/1, tại khu vực bãi giữ xe hội chợ thôn Phước Hiệp, xã Tân Hòa, TX.Phú Mỹ, đối tượng Nguyễn Minh Dũng (SN 1983, HKTT: xã Tân Hòa, TX.Phú Mỹ) đã có hành vi cướp giật số tiền 950 ngàn đồng trên tay ông Trần Văn Sáu (SN 1959, HKTT: xã Tân Hòa) rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, Dũng chưa kịp tẩu thoát thì bị người dân bắt giữ và đưa về trụ sở Công an xã Tân Hòa để làm việc. Tại cơ quan Công an, đối tượng Dũng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. (Thành Lưu)

Đánh bạc

Ngày 31/1, Công an huyện Long Điền điều tra, xử lý vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Thông tin ban đầu cho biết, vào lúc 15 giờ ngày 30/1 tại ấp Phước Hưng, xã Tam Phước, huyện Long Điền, Công an huyện Long Điền phối hợp với Công an xã Tam Phước bắt quả tang 1 vụ đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 2 con gà đá, 20 xe mô tô và nhiều tang vật khác. Cơ quan Công an đã mời 3 đối tượng có liên quan về trụ sở làm việc. (Đỗ Lê)