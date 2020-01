Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại

Mới đây, chị Nguyễn Thị Huyền (56/5, Nơ Trang Long, phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu) đã may mắn thoát cú lừa từ số điện thoại 008918001090, tự xưng là nhân viên của tổng đài Mobifone.

Trong cuộc trao đổi, người này nói chị Huyền có liên quan đến một vụ án do Bộ Công an đang điều tra và bây giờ tổng đài sẽ nối máy với bên Bộ Công an để họ làm việc trực tiếp với chị Huyền. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, ở đầu dây bên kia, một người đàn ông khác tự xưng là trung tá Phạm Văn Dũng đang làm việc ở Bộ Công an nói tài khoản của chị Huyền đã bị đối tượng xấu dùng để rút tiền, đồng thời cho rằng tài khoản của chị Huyền có liên quan đến đường dây rửa tiền mua bán ma túy. Ông Dũng yêu cầu chị Huyền gửi chứng minh thư qua tài khoản zalo. Một lúc sau, Dũng gửi cho chị Huyền lệnh bắt giữ của Bộ Công an có dán ảnh của chị Huyền giống với hình trên chứng minh thư. Đồng thời, ông này đưa 2 phương án, 1 là yêu cầu chị Huyền đóng 50 triệu đồng để được tại ngoại điều tra hoặc bị tạm giam để ngăn chặn việc chị Huyền có thể bỏ trốn. Với tội danh trên sẽ bị phạt từ 18-20 năm tù giam.

Chị Huyền kể, lúc đó, do bị hỏi liên tục lại quá bất ngờ, hoảng loạn nên chị không kịp suy nghĩ. Hơn nữa, chị cũng muốn biết tại sao vô cớ mình bị liên quan như vậy, nên chị tính về nhà chuyển tiền theo yêu cầu. Trong quá trình điện thoại, tên này yêu cầu chị Huyền không được dừng điện thoại, không kể bất cứ ai dù là người trong gia đình và chuyển tiền vào tài khoản do chúng mở tại các ngân hàng. Nếu tiết lộ thông tin những kẻ buôn ma túy sẽ giết người diệt khẩu. May mắn cho chị Huyền là khi về nhà, chồng chị đã nhận ra dấu hiệu bất thường từ thái độ của vợ nên đã vặn hỏi, buộc chị Huyền phải kể ra sự việc. Khi nghe chồng kể về các vụ lừa đảo tương tự xảy ra trên báo chí, chị Huyền mới hết lo sợ.

Chị Huyền không phải là trường hợp duy nhất, mà liên tiếp những ngày qua nhiều khách hàng sử dụng điện thoại di động cho biết họ cũng nhận được các cuộc điện thoại đe dọa tương tự. Theo đại diện từ các nhà mạng Mobifone, Vinaphone, Viettel, đã có nhiều khách hàng gọi điện đến tổng đài phản ánh các thủ đoạn lừa đảo trên. Mánh khóe của chúng thường là gọi điện, giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án thông báo đến các bị hại có liên quan vụ án mua bán ma túy, rửa tiền mà cơ quan chức năng đang điều tra rồi đe dọa, bắt người dân chuyển tiền vào tài khoản để chiếm đoạt.

Trước tình trạng trên, các nhà mạng đã khuyến cáo khách hàng bình tĩnh nêu cao cảnh giác khi nghe các số điện thoại lạ gọi tới. Không nên nghe theo hướng dẫn của các đối tượng khi chưa từng gặp mặt. Không cung cấp thông tin cá nhân như số CMND, số tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai. Khi phát hiện có dấu hiệu nghi vấn phạm tội, người dân bình tĩnh, nhanh chóng liên hệ với cơ quan Công an để được hỗ trợ và có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

TRÀ NGÂN