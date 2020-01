AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 7/1/2020

Trộm xe máy

Ngày 7/1, Công an huyện Long Điền tiến hành điều tra xử lý đối với Nguyễn Văn Đen (SN 1992, quê Ninh Thuận) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Đen đột nhập vào nhà nghỉ Ngọc Tiên, KP.Hải Bình, TT.Long Hải, huyện Long Điền trộm 1 xe máy biển số 72E1-07218 của chị Nguyễn Thị Cẩm Tiên (SN 1995, trú tại huyện Long Điền) nhưng bị hệ thống chống trộm báo động nên bỏ chạy. Trên đường tẩu thoát, Đen lấy xe máy biển số 71L1-6471 của anh Nguyễn Thành Nhị (SN 1977, trú tại huyện Long Điền) để trốn nhưng bị bắt giữ cùng tang vật. (Lê Nguyễn)

Nghi can đâm chết em ruột của bạn gái đầu thú

Ngày 7/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức đã bàn giao Nguyễn Nhựt Linh (SN 1988, quê Đồng Nai) cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC02)-Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền. Như đã thông tin, khoảng 16 giờ ngày 5/1, Linh đến nhà chị gái của anh Đào Minh Tâm (SN 2000) tại tổ 16, thôn Tân Châu, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức (Linh và chị gái anh Tâm có mối quan hệ tình cảm yêu đương). Tại đây, giữa Tâm và Linh xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Trong lúc xô xát, Linh lấy dao bấm đâm vào người anh Tâm khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Linh lên xe rời khỏi hiện trường, tắt điện thoại, không ai liên lạc được. Đến 5 giờ ngày 7/1, Linh về nhà cha mẹ ruột của mình và nhờ người thân gọi cơ quan Công an để đầu thú. (Trí Nhân)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 7/1, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Tuấn (SN 2000, quê An Giang) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo điều tra, tại số 8, đường 2/9, phường 10, TP.Vũng Tàu, lực lượng Đặc nhiệm phòng chống ma túy số 3-Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển bắt quả tang Tuấn đang tàng trữ 16 viên ma túy tổng hợp. (Phước An)