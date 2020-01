AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 5/1/2020

Bị ngăn cản tình cảm, nam thanh niên đâm chết em trai người tình

Ngày 5/1, Công an huyện Châu Đức phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Bàu Chinh (huyện Châu Đức).

Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào khoảng 16 giờ ngày 5/1, Nguyễn Nhựt Linh (32 tuổi, trú xã Hàng Gòn, TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) đến nhà người yêu (tổ 16, thôn Tân Châu, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) để rủ đi chơi. Vì không đồng tình chuyện yêu đương giữa Linh và chị gái, nên Đào Minh Tâm (20 tuổi) chạy ra ngăn cản, dẫn đến đánh nhau. Trong lúc giằng co, Linh rút dao bấm, đâm Tâm một nhát chí mạng. Sau khi gây án, Linh lên xe tẩu thoát. (Thái Bình)

Cố ý gây thương tích

Ngày 5/1, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại Trung tâm Văn hóa huyện Châu Đức, anh Phạm Tài Bình (SN 1992, trú tại huyện Châu Đức) bị các đối tượng: Phan Gia Bảo (SN 2002), Võ Hoàng Sang (SN 2000, trú tại huyện Châu Đức), Trần Thanh Vũ (SN 2002), Hà Gia Tú (SN 2003), Lê Quang Huy (SN 2004), Lê Thành Danh (SN 2002, trú tại huyện Châu Đức) và Phạm Đăng Tuấn (SN 2002, quê Quảng Trị) dùng mã tấu, gậy gỗ, gậy ba khúc đánh gây thương tích. (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 5/1, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Nguyễn Đình Quỳnh (SN 1991, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, tại chung cư Bình An, phường 10, lực lượng Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang Quỳnh đang tàng trữ 1 gói ma túy đá. (Sơn Khê)

Mua xe không trả tiền

Ngày 5/1, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại quán cà phê Song Phương, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức. Theo trình bày của bị hại, thông qua mạng xã hội, anh Ngô Minh Mạnh (SN 2004, trú tại huyện Châu Đức) quen biết với Đinh Văn Hải (SN 2002, trú tại huyện Châu Đức) và Nguyễn Hữu Tài (SN 2003, trú tại huyện Xuyên Mộc). Sau đó, Hải và Tài hỏi mua xe máy biển số 84L1-21538 của anh Mạnh với giá khoảng 25 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi mua xe, 2 đối tượng trên không trả tiền mà lấy xe tẩu thoát. (Trí Nhân)

Bắt đối tượng cướp giật

Ngày 5/1, Công an TP. Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thế Hùng (SN 1988, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi cướp giật tài sản. Theo trình báo, trưa ngày 22/12/2019, bà Trần Thị Kim Vui (54 tuổi, trú tại TP.Vũng Tàu) trên đường đi làm về nhà, khi đến khu vực hẻm 64, đường Nguyễn Hới, phường Nguyễn An Ninh thì bị Hùng đi phía sau áp sát, giật 1 sợi dây chuyền vàng (trị giá khoảng 12 triệu đồng) rồi tẩu thoát. Qua xác minh, Công an TP.Vũng Tàu đã bắt được Hùng. (Nguyễn Anh)

Mượn xe không trả

Ngày 5/1, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ điều tra vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, ngày 6/6/2019, tại quán ăn Thảo Nguyên Quán (KP.Ngọc Hà, phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ), chị Nguyễn Thị Như Quỳnh (SN 1977, trú tại TX.Phú Mỹ) cho Trần Vũ Phong (SN 1994, trú tại TX.Phú Mỹ) mượn xe đi công việc nhưng đến nay không trả. (Nguyễn Văn)

Cho vay lãi nặng

Ngày 5/1, Công an TP. Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Lê Đình Tuấn (SN 1996, quê Nghệ An) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo hồ sơ, do không có việc làm ổn định, nên Tuấn đã thực hiện việc cho vay tiền với lãi suất cao. Tại thời điểm bị bắt quả tang (ngày 28/12), Tuấn đã cho 48 người vay tiền, lãi suất từ 0,6-1%/ngày. (Phước An)