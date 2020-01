AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 6/1/2020

Đỗ xe sai quy định còn “hù” CSGT

Ngày 6/1, Công an TP.Bà Rịa xử lý 1 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ và có hành vi chống đối lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 5/1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực Trung tâm Thương mại TP.Bà Rịa, lực lượng CSGT và Trật tự-Công an TP.Bà Rịa phát hiện xe ô tô BKS 20A-22714 do tài xế Vũ Bình Dương (SN 1986, HKTT: Thái Nguyên) đỗ xe không đúng quy định nên nhắc nhở và yêu cầu xuất trình giấy tờ, nhưng tài xế không hợp tác.

Tiếp đó, một người phụ nữ ngồi trên xe bước xuống và có những lời nói chống đối, hù dọa lực lượng đang làm nhiệm vụ “ai cẩu xe đi thì 10 ngày sau sẽ cho rớt chức”. Nhưng với sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát 113, Công an phường Phước Trung và chứng kiến của người dân tại hiện trường, tài xế Vũ Bình Dương mới xuất trình giấy tờ. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy đăng ký xe, nên bị lực lượng chức năng tạm giữ phương tiện theo quy định. (Phước An)

Chứa mại dâm

Ngày 6/1/2020, Công an TP.Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mộng Kha (27 tuổi, HKTT tại Bến Tre, tạm trú tại phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu) quản lý cơ sở mát xa Hảo My tại số 72A Nguyễn Thiện Thuật, phường Thắng Nhất để điều tra, làm rõ hành vi chứa mại dâm. Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 2/1, Đội CSHS Công an TP.Vũng Tàu phối hợp với Công an phường Thắng Nhất tiến hành kiểm tra cơ sở mát xa Hảo My, bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại phòng số 4 và phòng số 5 của cơ sở này.

Lực lượng Công an đã tiến hành làm việc với Nguyễn Thị Mộng Kha, đối tượng này khai nhận vào tháng 1/2018, Kha mở cơ sở mát xa Hảo My để kinh doanh. Kha thuê nhân viên nữ để phục vụ khách, giá mỗi vé xoa bóp là 100 ngàn đồng, đến khoảng tháng 6/2019, do cơ sở vắng khách và nhiều khách nam đòi hỏi được quan hệ tình dục với tiếp viên, nên Kha đồng ý cho phép nữ tiếp viên bán dâm cho khách. (An Bình)

Thuê phòng rồi trộm tiền của nhà nghỉ

Ngày 6/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu bắt tạm giam Dương Tuấn Khanh (33 tuổi, trú tại phường 1, TP.Vũng Tàu) về hành vi trộm tài sản. Trước đó, Khanh dẫn bạn gái đến nhà nghỉ Chí Linh (phường 10, TP. Vũng Tàu) thuê phòng nghỉ. Trong lúc làm thủ tục nhận phòng, Khanh phát hiện tại quầy lễ tân của nhà nghỉ này có cất giữ nhiều tiền nên nảy sinh ý định trộm cắp. Theo đó, đến đêm khuya, chị Nguyễn Thị Long là nhân viên lễ tân của nhà nghỉ ngủ say, Khanh đến lấy chìa khóa tủ chị Long để trên bàn lễ tân rồi mở tủ lấy trộm 14 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt được, Khanh mua ma túy cùng bạn gái sử dụng và tiêu xài cá nhân. Dương Tuấn Khanh từng có một tiền án về tội trộm tài sản, chấp hành xong án phạt tù năm 2017. (Nguyễn Ngân)