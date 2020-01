An ninh - Trật tự, ngày 9/1

Bắt giữ nhóm thanh niên tàng trữ và sử dụng trái phép ma túy

Ngày 9/1, Công an TP.Vũng Tàu đã khởi tố bị can và bắt giữ Nguyễn Ngọc Nghĩa (35 tuổi, trú tại quận Bình Thạnh, TP.HCM) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra 1 căn biệt thự trên đường Võ Thị Sáu (TP.Vũng Tàu), bắt quả tang Nghĩa đang tàng trữ 4 viên thuốc lắc, 1 gói ma túy tổng hợp. Tại thời điểm kiểm tra, trong căn biệt thự còn có 8 thanh niên (3 nam, 5 nữ) có biểu hiện nghi vấn nên lực lượng chức năng đã tiến hành mời về cơ quan Công an làm việc. Qua test nhanh, phát hiện 3 đối tượng: Phạm Hoàng Hiệp (35 tuổi, trú tại quận 1, TP.HCM), Nguyễn Anh Phi (28 tuổi, trú tại phường 5, TP.Vũng Tàu) và Phạm Trí (24 tuổi, trú tại phường 8, TP.Đà Lạt) dương tính với chất ma túy. Vụ việc đang được cơ quan Công an tiến hành điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật. (Huy Na)

Nhóm đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ quan Công an.

Cố ý gây thương tích

Ngày 9/1, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Phạm Tuấn Anh (SN 1984, quê Hải Phòng) về hành vi cố ý gây thương tích. Qua xác minh, tại sân khu tập thể số 42K đường 30/4, TP.Vũng Tàu do có mâu thuẫn nên Tuấn Anh đã dùng dao chém anh Võ Minh Trí (SN 1976, quê Đắk Nông) gây thương tích. (Nguyễn Anh)

Mô tô đâm vào rơ mooc, 1 người tử vong

Ngày 9/1, Công an TX.Phú Mỹ đã xác định nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn, khiến 1 người tử vong do người điều khiển xe mô tô không chú ý quan sát. Trước đó, xe mô tô biển số 62M1-26358 do anh G.V.K. (SN 1976, quê Long An) điều khiển lưu thông trên đường số 1, KCN Mỹ Xuân B1, TX.Phú Mỹ hướng ra QL51. Khi đến khu vực khu phố Phước Lập, phường Mỹ Xuân thì xe mô tô biển số 62M1-26358 đâm vào đuôi xe rơ mooc biển số 72C-04504 đang đậu bên lề đường. Hậu quả anh K. tử vong. (Lê Nguyễn)

Trộm điện thoại

Ngày 9/1, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Dương Tấn Tài (SN 1996, trú tại TX.Phú Mỹ) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo trình bày của bị hại, tại KP.Tân Ngọc, phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ, đối tượng Tài đã trộm 1 ĐTDĐ của anh Nguyễn Hồng Thái (SN 1975, trú tại TX.Phú Mỹ). (Nguyễn Văn)

Đánh bạc

Ngày 9/1, Công an TP.Vũng Tàu tiến hành xử lý vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại số 121 Bạch Đằng, phường 5, TP.Vũng Tàu, lực lượng công an đã bắt quả tang Vũ Thị Nhuần (SN 1980, trú tại TP.Vũng Tàu) đang đánh bạc dưới hình thức ghi số đề. Tang vật thu giữ hơn 19 triệu đồng. (Trí Nhân)