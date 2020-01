AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 14/1/2020

Tàng trữ trái phép chất ma túy, pháo nổ

* Ngày 14/1, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Cao Nhật Quang (SN 1997, trú tại huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, tại KP.Hải Hà 1, TT.Long Hải, huyện Long Điền, lực lượng Công an huyện Long Điền bắt quả tang Quang đang tàng trữ 3 gói ma túy đá. (Phước An)

Đối tượng Trần Thanh Nam (giữa) và tang vật pháo nổ.

* Ngày 14/1, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tiếp tục điều tra vụ mua bán, tàng trữ trái phép pháo nổ. Trước đó, ngày 13/1, tại phường Long Toàn, TP. Bà Rịa, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh bắt quả tang Trần Thanh Nam (SN 2000, ngụ tại xã Tân Hưng, TP.Bà Rịa) và Đỗ Thị Ái Vy (SN 1995, ngụ tại phường Long Toàn) chở 13 bịch ni lông, chứa khoảng 6,5kg pháo nổ. 2 đối tượng khai nhận, đang mang pháo tới đây để giao cho khách thì bị bắt giữ. Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở 2 đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 35 quả pháo nổ tại nhà Trần Thanh Nam (Phương Nam)

Cố ý gây thương tích

Ngày 14/1, Công an huyện Xuyên Mộc xác minh vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, Để Ngọc Tuyền (SN 2003, trú tại huyện Xuyên Mộc) cùng một số người bạn đến phòng trọ của chị Lê Thị Thảo Linh (SN 2003), ở tổ 6, ấp Bà Rịa, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc để giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Sau đó, Tuyền và Linh xảy ra xô xát. Hậu quả, Linh bị thương ở ngực, trán và tay phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa. (Trí Nhân)

Trộm xe máy

Ngày 14/1, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Thanh (SN 1992, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo thông tin ban đầu, tại đường Bắc Sơn, phường 11, TP.Vũng Tàu đối tượng Thanh đã trộm xe máy biển số 72S1-1493 của chị Đặng Thị Kim Oanh (SN 1971, trú tại TP.Vũng Tàu) rồi đem cầm cố lấy tiền tiêu xài. (Nguyễn Văn)

Đánh bạc

Ngày 14/1, Công an TP.Vũng Tàu tiến hành xử lý Nguyễn Thị Búp (SN 1960), Nguyễn Văn Hoàng (SN 1962) và Nguyễn Thị Mai (SN 1974, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi đánh bạc. Trước đó, tại đường Lê Lợi, phường 4, TP.Vũng Tàu, lực lượng Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang các đối tượng trên đánh bạc dưới hình thức ghi, mua số đề. Tang vật thu giữ hơn 18 triệu đồng và 23 cùi đề. (Lê Nguyễn)

Đặt tiền cọc rồi mất liên lạc

Ngày 14/1, Công an huyện Xuyên Mộc xác minh vụ có dấu hiệu lừa đảo tiền đặt cọc mua đất xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của ông Đặng Doãn Vỹ (SN 1943, trú tại TP.Hồ Chí Minh), ông đã đặt cọc 200 triệu đồng tiền mua đất cho vợ chồng ông, bà Lê Hồng V. và Nguyễn Thị Thùy V. (cùng SN 1982, trú tại huyện Xuyên Mộc). Tuy nhiên, hiện nay, ông Vỹ không liên lạc được với 2 vợ chồng này. (Phước An)