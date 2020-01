AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 13/1/2020

Trộm cắp tài sản

Ngày 13/1, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý 1 vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, tại tiệm làm móng tay, uốn tóc thuộc khu phố Ngọc Hà, phường Phú Mỹ (TX.Phú Mỹ), chị Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 2001, HKTT: xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) cắm sạc điện thoại hiệu Iphone X (trị giá khoảng 11,5 triệu đồng) rồi đi ngủ. Khi thức dậy, chị Thảo phát hiện chiếc điện thoại đã bị mất trộm. Qua điều tra, cơ quan Công an xác định đối tượng Nguyễn Thị Tuyết Châu (SN 1973, HKTT: phường Phước Hòa, TX.Phú Mỹ) là người trong tiệm đã lấy trộm chiếc điện thoại nói trên. (Thành Lê)

* Cùng ngày, Công an TP.Vũng Tàu đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Tân (SN 1992, HKTT: phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Ngày 12/1, anh Huỳnh Hữu Trung Thông (SN 1996, HKTT: phường 10, TP.Vũng Tàu) đến cơ quan Công an trình báo việc bị kẻ gian lấy trộm 1 xe máy hiệu Vario tại phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu. Qua công tác xác minh, truy xét, Công an TP.Vũng Tàu đã mời Nguyễn Thanh Tân đến làm việc. Tại đây, đối tượng Tân đã thừa nhận hành vi phạm tội. (Ngọc Mai)

Cướp giật điện thoại

Ngày 13/1, Công an huyện Long Điền tiến hành điều tra vụ “Cướp giật tài sản” xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại khu vực Mộ Cô (thuộc KP.Hải Trung, TT.Long Hải, huyện Long Điền), Phạm Long Hải (SN 1990, HKTT: TT.Long Hải, huyện Long Điền) điều khiển xe mô tô đến khu vực Mộ Cô để ngồi chơi. Tại đây, Hải phát hiện em Nguyễn Thúy Kiều (SN: 2003, HKTT: xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức) đang ngồi chơi với bạn ở hàng ghế đá, trên tay có cầm 1 chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung A20. Sau đó, đối tượng Hải đi đến chỗ em Kiều giật chiếc điện thoại trên rồi nhanh chóng tẩu thoát. Qua xác minh, Công an huyện Long Điền đã mời Phạm Long Hải về làm việc. Tại đây, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. (Đỗ Lưu)

Xe máy đâm cây xanh, 1 người tử vong

Vào lúc 2 giờ 50 ngày 12/1, tại trước số nhà 42H đường 30/4, phường 9, TP.Vũng Tàu, xe mô tô BKS: 47E1-352.77 do anh Đinh T.D (SN 1998, HKTT: huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk) điều khiển tự gây tai nạn đâm vào cây xanh trên vỉa hè. Hậu quả: anh D. tử vong tại bệnh viện. Nguyên nhân tai nạn hiện đang được điều tra. (Độ Luân)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn, Công an TP.Vũng Tàu đang tạm giữ các xe máy sau: (1) Biển số 72L6-8344, số khung VTKWGH 0246M0375, số máy 1P52FMH-320321105; (2) Biển số 72K1-13639, số khung RLCE55P10CY160474, số máy 55P1-160484; (3) Biển số 72K3-2408, số khung RL0M5WP104Y011152, số máy 5WP1-11152. (4) Biển số 29H7-6287, số máy E412-VN11066, số khung BF12B-TH304163. Ai là chủ sở hữu các xe trên, liên hệ Công an TP.Vũng Tàu (số 1, Nguyễn Thái Học, phường 7, TP.Vũng Tàu. SĐT 02543.856.241 hoặc 0904.096.060 gặp ĐTV Nguyễn Văn Thanh) để giải quyết.