An ninh - Trật tự, ngày 26/12

Xe máy va chạm ô tô, 1 người tử vong

Ngày 25/12, Công an huyện Châu Đức điều tra nguyên nhân vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, xe mô tô biển số 72F1-58709 do anh Nguyễn V.V. (SN 1973, trú tại huyện Châu Đức) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 56 theo hướng TP.Long Khánh đi TP.Bà Rịa. Khi đến Km 34+400 thì xảy ra va chạm với xe ô tô biển số 72A-06339 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả vụ va chạm khiến anh V. tử vong. (Nguyễn Văn)

Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người

Ngày 25/12, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục điều tra vụ cố ý gây thương tích dẫn đến chết người xảy ra trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. Theo hồ sơ, tại Tỉnh lộ 328, đoạn qua tổ 1, ấp Thạnh Sơn 3, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, anh Nguyễn Thanh Hải (SN 1985, trú tại huyện Xuyên Mộc) bị 1 đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đánh gây thương tích dẫn đến tử vong. (Phước An)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 26/12, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Trần Trọng Tiến (SN 1994, trú tại huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại KP.Hải Bình, TT.Long Hải, huyện Long Điền, lực lượng Công an huyện Long Điền bắt quả tang Tiến đang tàng trữ 1 gói ma túy đá. (Trí Nhân)

Trộm tài sản

Ngày 25/12, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý Đỗ Văn Tùng (SN 1992, quê Bạc Liêu) và Nguyễn Khoa Quang Huy (SN 1986, ngụ TP.Hồ Chí Minh) về hành vi trộm tài sản. Trước đó, Tùng và Huy đã đột nhập vào nhà chị Nguyễn Thị Hòa (SN 1995), ở KP 2, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa trộm 1 laptop, 1 ĐTDĐ.

* Ngày 26/12, Công an TX.Phú Mỹ điều tra vụ trộm tài sản xảy ra tại nhà chị Lê Thị Thảo (SN 1987), ở KP.Tân Hạnh, phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ. Theo trình bày của bị hại, lợi dụng lúc cả nhà đi vắng, kẻ gian đã đột nhập vào nhà chị Thảo trộm nhiều tài sản có giá trị. Tổng tài sản bị chiếm đoạt khoảng 38 triệu đồng. (Nguyễn Anh)

Đánh bạc

Ngày 25/12, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ điều tra vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại đường Bạch Đằng, phường 5, TP.Vũng Tàu, lực lượng Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang Trương Thị Thu Hằng (SN 1982), Phạm Thị Thu Hường (SN 1977) và La Thị Thúy (SN 1968, trú tại TP.Vũng Tàu) đang đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề. Tang vật thu giữ 41 cùi đề và 1,2 triệu đồng tiền mặt. (Sơn Khê)