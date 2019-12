An ninh - Trật tự, ngày 24/12

Bắt giữ đối tượng truy nã

Ngày 24/12, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Văn Oanh (36 tuổi, trú tại huyện An Dương, TP.Hải Phòng) theo quyết định truy nã của Công an TP.Hải Phòng. Trước đó, qua công tác nắm tình hình tại khu vực phường Long Hương, TP.Bà Rịa, lực lượng trinh sát Phòng CSHS Công an tỉnh phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua đó, lực lượng Công an phát hiện đối tượng Đỗ Huy Dương (26 tuổi, trú tại phường Long Hương, TP.Bà Rịa) đang tàng trữ 1 khẩu súng bắn đạn cao su hiệu Zoraki-925 cùng 1 hộp đạn (vi phạm Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ năm 2017). Dương là đối tượng đã có 2 tiền án về các tội cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật. Làm việc với cơ quan công an, đối tượng Dương khai nhận khẩu súng trên được y mua của một người không quen biết trên mạng xã hội với giá 3 triệu đồng.

Đối tượng truy nã Nguyễn Văn Oanh; Đỗ Huy Dương và khẩu súng bắn đạn cao su.

Tiếp tục xác minh nhân thân các đối tượng trong nhóm trên, cơ quan Công an xác định Nguyễn Văn Oanh là đối tượng đang bị Công an TP.Hải Phòng truy nã về tội danh “Bắt giữ người trái pháp luật” theo quyết định truy nã ngày 4/7/2019. Đối tượng Nguyễn Văn Oanh đã bị bắt giữ, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ. (Huy Na)