AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 25/12/2019

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 25/12, Công an TP. Bà Rịa lập hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Đoàn Tấn Linh (36 tuổi, trú tại phường Long Hương, TP. Bà Rịa) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, lực lượng Công an bắt quả tang đối tượng Linh đang tàng trữ trái phép 2 gói ma túy tại 1 quán cà phê thuộc phường Long Hương. Khám xét nơi ở của Linh tại phường Long Tâm, TP Bà Rịa, Cơ quan Công an thu giữ thêm 8 gói ma túy. (Ngô Huy)

Dùng cuốc đánh người

Ngày 25/12, Công an huyện Đất Đỏ điều tra xác minh vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại khu vực xã Long Tân, huyện Đất Đỏ. Do có mâu thuẫn từ trước nên đối tượng Ngô Tấn Tâm (35 tuổi, trú tại xã Long Tân, huyện Đất Đỏ) đã dùng cuốc đánh ông Lê Văn Thành (40 tuổi, trú tại xã Long Tân, huyện Đất Đỏ) gây thương tích. (Huy Na)

Trộm tài sản

Ngày 25/12, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý đối tượng Đoàn Văn Đại (18 tuổi, trú tại thị trấn Đất Đỏ) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó tại tiệm game Net5 thuộc thị trấn Đất Đỏ, đối tượng Đại đã lén trộm 1 xe mô tô hiệu SOME (trị giá khoảng 3 triệu đồng) của chị Lê Thị Kim Thoa (30 tuổi, trú tại thị trấn Đất Đỏ). (Huy Ngô)

Được hoãn thi hành án, vẫn tiếp tục phạm tội

Ngày 25/12, Công an TP. Bà Rịa lập hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Thị Mỹ Phượng (SN 1984, trú tại xã Hòa Long, TP. Bà Rịa) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 40 ngày 24/11, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại tổ 10, ấp Phước Hữu, xã Long Phước, TP. Bà Rịa, Công an xã Long Phước phát hiện một đôi nam, nữ điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe, kiểm tra. Đối tượng nam đã bỏ chạy, còn Phượng ngồi phía sau ngã xuống đường và bị bắt.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Mỹ Phượng khai nhận Phượng và đối tượng tên Tí (đang xác minh nhân thân, lai lịch) rủ nhau đi trộm cắp tài sản, bán lấy tiền sử dụng ma túy. Khi đến nhà anh Nguyễn Quyết Thắng (SN 1990, tại tổ 10, ấp Phước Hữu, xã Long Phước), Phượng phát hiện 1 cuộn lưới B40 để trước nhà nên đã cùng Tí đột nhập vào bên trong trộm cuộn lưới. Khi đang chở trên đường thì bị phát hiện, bắt giữ.

Được biết, Nguyễn Thị Mỹ Phượng là đối tượng đã bị TAND TP. Bà Rịa tuyên phạt 15 tháng tù về tội trộm cắp tài sản nhưng được hoãn thi hành án do đang nuôi con nhỏ. Trong thời gian này, Phượng tiếp tục gây ra các vụ trộm cắp tài sản và bị xử lý. (Thành Trung)

Giật dây chuyền

Ngày 25/12, Công an TP. Vũng Tàu điều tra xác minh vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình báo, trưa ngày 22/12, bà Trần Thị Kim Vui (54 tuổi, trú tại phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu) trên đường đi làm về nhà, khi đến khu vực hẻm 64, Nguyễn Hới, phường Nguyễn An Ninh thì bị một đối tượng đi phía sau áp sát, giật 1 sợi dây chuyền (trị giá khoảng 12 triệu đồng) rồi tẩu thoát. (Ngân Na)