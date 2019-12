Trấn áp tội phạm - kéo giảm tai nạn giao thông

Năm nào cũng vậy, vào những tháng cuối năm, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH) và tai nạn giao thông (TNGT) có nhiều diễn biến phức tạp. Trước tình hình này, lực lượng Công an tỉnh và Công an các địa phương đã chủ động thực hiện các biện pháp nghiệp vụ tăng cường tấn công trấn áp tội phạm, nắm chắc tình hình, phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh để người dân đón Tết, vui Xuân an toàn.

Lực lượng CSGT-Công an TP.Vũng Tàu tăng cường tuần tra xử lý các phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

MỞ ĐỢT CAO ĐIỂM

Với phương châm tấn công trấn áp tội phạm ngay từ địa bàn cơ sở, trong thời gian trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện đợt cao điểm trấn áp tội phạm. Các đơn vị tập trung lực lượng, phương tiện tăng cường công tác nắm tình hình và hoạt động của các loại đối tượng, trong đó có tội phạm hình sự hoạt động lưu động; tấn công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, TNXH, phấn đấu nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án; phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời tình trạng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, các loại pháo nổ và hung khí nguy hiểm; nâng cao hiệu quả công tác truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú.

Lực lượng CSGT (PC08)-Công an tỉnh ra quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm ATGT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Ảnh: PHƯỚC AN

Thượng tá Lê Hồng Tĩnh, Phó Công an TX.Phú Mỹ cho biết, trên địa bàn TX.Phú Mỹ tập trung 9 KCN. Do số lượng KCN nhiều, nên tập trung lượng lớn lao động, nhất là lao động ngoại tỉnh. Do đó, công tác bảo đảm ANTT-ATXH, đặc biệt vào những tháng cuối năm là áp lực rất lớn với ngành công an. Vì vậy, Công an TX.Phú Mỹ đã phối hợp với các phường, xã trên địa bàn triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tuyên truyền sâu rộng các phương thức, thủ đoạn của các đối tượng phạm tội đến mọi tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” cũng được triển khai rộng khắp nhằm phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

CHỦ ĐỘNG PHÒNG NGỪA, TỐ GIÁC TỘI PHẠM

Thực hiện đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm những ngày cuối năm, lực lượng Công an các địa phương đã phát hiện, điều tra xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật, như: Ngày 19/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu tạm giữ hình sự đối với Phạm Minh Dũng (sinh năm 1987, trú tại xã Long Tân, huyện Đất Đỏ) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, gồm: 1 gói nylon hàn kín bên trong có chứa chất bột màu trắng là ma túy tổng hợp dạng khay và 10 viên nén hình lục giác màu xanh là ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc.

Ngày 20/12, Công an huyện Đất Đỏ đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Đào Thương (SN 1991, HKTT: huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, tại KP.Hải Sơn, TT.Phước Hải, lợi dụng sơ hở của bà Nguyễn Thị Huỳnh Nga (SN 1988, HKTT: KP.Lộc An, TT. Phước Hải), kẻ gian đã lấy trộm 1 xe máy hiệu Yamaha Sirus trị giá khoảng 10 triệu đồng. Qua điều tra, cơ quan Công an xác định đối tượng Thương là thủ phạm lấy trộm chiếc xe máy của bà Nga.

Bên cạnh đó, cơ quan Công an cũng khuyến cáo, cuối năm là thời điểm hoạt động kinh doanh cũng như nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao. Đây cũng là thời điểm hoạt động của tội phạm trộm cắp, cướp giật có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Do vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác đối với loại tội phạm này, thực hiện các biện pháp tự bảo vệ tài sản của mình. Cơ quan công an khuyến cáo, khi đi ra đường, người dân nên sử dụng túi xách có kích thước nhỏ gọn và chỉ mang những vật dụng cần thiết, hạn chế sử dụng túi xách có giá trị cao và đeo túi khoác vai; không mang theo nhiều đồ trang sức đắt tiền trên người; không nên đi vắng hết cả nhà trong thời gian dài, nếu cần thiết thì nhờ người thân trông giữ, hoặc khóa kỹ và chắc chắn tất cả các cửa… Đồng thời, người dân chủ động phát hiện, tố giác các hành vi có dấu hiệu phạm tội cho cơ quan Công an nhằm kịp thời ngăn chặn, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm, góp phần bảo đảm ANTT dịp cuối năm.

KÉO GIẢM TNGT CẢ 3 TIÊU CHÍ

BR-VT là địa phương có nhiều bãi biển đẹp, điểm du lịch nổi tiếng nên thu hút hàng trăm ngàn lượt du khách đến nghỉ dưỡng, tham quan trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán. Lượng khách đổ về đông dẫn đến dễ xảy ra tình trạng ùn tắc, mất ATGT và dẫn đến TNGT.

Ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu, Trưởng Ban ATGT TP.Vũng Tàu cho biết, mặc dù trong năm 2019, TNGT trên địa bàn thành phố giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương) nhưng số người chết và số người bị thương vẫn ở mức cao. Trong khi đó, TP.Vũng Tàu là một trong những điểm du lịch của tỉnh nên mỗi khi lễ, Tết thu hút rất đông du khách đến nghỉ dưỡng, tham quan nên tình hình giao thông có nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, TP.Vũng Tàu đã mở đợt cao điểm bảo đảm ATGT từ đầu tháng 12/2019 đến cuối tháng 2/2020, với chủ đề “ATGT cho hành khách và người đi xe mô tô, xe máy”. Trong đợt cao điểm này, cùng với toàn tỉnh, TP.Vũng Tàu tiếp tục phấn đấu mục tiêu giảm TNGT ở cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương; tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý hành vi dừng, đỗ xe trái quy định, xe chở quá khổ, quá tải; triển khai đợt cao điểm xử lý hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, chợ tự phát... gây mất ANTT và mỹ quan đô thị.

ĐẠI TÁ BÙI VĂN THẢO, GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH Bảo đảm an toàn cho người dân đón Tết, vui Xuân Công an tỉnh đã triển khai kế hoạch yêu cầu các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và Công an các địa phương triển khai phương tiện, lực lượng bảo đảm ANTT, phòng chống cháy nổ, phấn đấu giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người bị thương, số người chết), không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe và tổ chức đua xe trái phép. Đồng thời, tăng cường công tác nắm tình hình cơ sở, nhất là những nơi tổ chức vui chơi, giải trí, lễ hội, nơi tập trung đông người nhằm răn đe, phòng ngừa và phát hiện, xử lý các đối tượng tội phạm với quyết tâm cao nhất là bảo đảm cho người dân đón Tết, vui Xuân an toàn, hạnh phúc.

Theo Trung tá Phan Quốc Việt, Đội trưởng Đội CSGT và Trật tự - Công an TP.Vũng Tàu, trong đợt cao điểm ra quân trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm nay, lực lượng CSGT và trật tự trực 100% quân số; tổ chức tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ, bảo đảm giao thông thông suốt và xử lý các trường hợp gây mất trật tự ATGT. Bố trí tổ cảnh sát trật tự túc trực tại Bãi Sau để phân luồng giao thông; nhắc nhở du khách không xả rác bừa bãi; phát hiện, răn đe các đối tượng có dấu hiện nghi vấn thực hiện hành vi trộm cắp, cướp giật và kịp thời xử lý nhanh tình huống xảy ra tội phạm. “Chúng tôi yêu cầu cán bộ, chiến sĩ trong khi làm nhiệm vụ phải kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Đồng thời, quán triệt lực lượng CSGT, cảnh sát trật tự ứng xử văn hóa trong giao tiếp, tạo tâm lý thoải mái cho du khách và người dân vui Xuân”, Trung tá Phan Quốc Việt cho hay.

Thượng tá Đỗ Tuấn Hùng, Phó Phòng CSGT (PC08)-Công an tỉnh cho biết, lực lượng CSGT tỉnh đã ra quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm ATGT từ ngày 15/12/2019 đến hết ngày 14/2/2020. Theo đó, tập trung tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý người sau khi sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện, chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ, không chấp hành tín hiệu giao thông, đi sai làn đường, phần đường, chuyển hướng không quan sát, không đội mũ bảo hiểm… trên các tuyến quốc lộ nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra TNGT.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN