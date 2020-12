KHÁM PHÁ CÁC CÔNG TRÌNH HỒ THỦY LỢI - Kỳ 2: Hồ Sở Bông

Hồ Sở Bông là hồ thủy lợi nhân tạo được xây dựng từ năm 1993. Hồ Sở Bông phục vụ nhu cầu tưới cho khoảng 150ha lúa, hoa màu của xã Long Mỹ và thị trấn Phước Hải (huyện Đất Đỏ), ứng cứu khi xảy ra hạn hán, chữa cháy rừng.

Hồ Sở Bông được đưa vào sử dụng năm 1996, góp phần bổ sung nguồn nước tưới cho sản xuất nông nghiệp của xã Long Mỹ và thị trấn Phước Hải. Trong ảnh: Một góc Hồ Sở Bông.

Từ UBND xã Long Mỹ, cùng cán bộ xã, chúng tôi đi theo tuyến đường giao thông nông thôn được trải nhựa thẳng tắp, hai bên rực rỡ sắc hoa để đến hồ Sở Bông. Khung cảnh hồ Sở Bông thơ mộng, mặt nước trong vắt soi bóng bầu trời xanh mây trắng và hoa lá, cỏ cây. Phía xa xa, ngọn núi Minh Đạm hùng vĩ như làm nền cho khung cảnh thơ mộng đó.

Ông Đặng Thanh Hùng, cán bộ Giao thông - Thủy lợi xã Long Mỹ cho biết: Qua lời kể của cha ông, trước năm 1993, khu vực này là một vùng trũng. Khi mưa xuống, nước từ núi Minh Đạm đổ về cánh đồng Trại, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của bà con. Nhận thấy tầm quan trọng của nguồn nước này, địa phương đã nghiên cứu và ngăn dòng chảy. Đến năm 1993, hồ Sở Bông đã được đầu tư xây dựng để chứa nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Công trình được đưa vào sử dụng từ tháng 8/1996. Đây là công trình cấp V, có diện tích lưu vực 2,75km2, diện tích lòng hồ 32,15ha, với dung tích gần 820 ngàn m3; diện tích phục vụ tưới theo thiết kế là 250ha. Bao quanh hồ là con đập dài 1.350m, chiều rộng mặt đập 5m. Nhiệm vụ chính của hồ là cung cấp 25% tổng lượng nước phục vụ tưới tiêu, 75% tổng lượng nước còn lại được sử dụng cấp nước cứu hạn, phòng cháy chữa cháy vào mùa khô. “Trong tổng dung tích chứa nước, lượng nước dùng cho tưới tiêu tuy chỉ chiếm phần nhỏ nhưng địa phương cũng đã đầu tư hệ thống kênh mương dài khoảng 8km đưa đến tận chân ruộng. Nhờ vậy, việc sản xuất lúa của bà con nông dân thuận lợi hơn”, ông Hùng cho biết thêm.

Ông Nguyễn Văn Long (ấp Mỹ Hòa, xã Long Mỹ) cho biết, gia đình ông trồng lúa mấy chục năm nay, nguồn nước tưới một phần lấy từ hồ Sở Bông. Nhờ nguồn nước này, bà con nông dân luôn gặt hái những vụ mùa bội thu. Những vùng đất trước đây phải bỏ hoang hoặc chỉ sản xuất 1 vụ vì thiếu nước, từ khi có hồ đã trồng 2 vụ/năm. Thu nhập từ trồng lúa tăng lên đáng kể.

Từ tháng 6/2007, hồ Sở Bông đã được UBND tỉnh bàn giao cho huyện Đất Đỏ quản lý, sử dụng. Theo đại diện Phòng NN-PTNT huyện, do dung tích hồ nhỏ và lòng hồ đã bị bồi lấp nên khả năng tích nước giảm. Có những năm, nước hồ cạn khô, nông dân phải dùng các nguồn nước tưới khác để phục vụ sản xuất. Vì vậy, để bảo đảm nguồn nước tưới nông nghiệp và phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng khu vực núi Minh Đạm, UBND huyện Đất Đỏ đã có văn bản gửi UBND tỉnh xin chủ trương nạo vét lòng hồ Sở Bông và đã được UBND tỉnh chấp thuận. Bên cạnh đó, huyện đã tiến hành đo đạc, cắm mốc lại. Huyện cũng có các giải pháp bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn hồ đập để hồ Sở Bông phát huy tối đa công năng cấp nước tưới cũng như kịp thời hỗ trợ các tình huống cấp bách như phòng chống cháy rừng cho núi Minh Đạm vào mùa khô.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU