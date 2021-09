Hàng container qua cảng biển khó duy trì mức tăng trưởng

Báo cáo từ Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, 9 tháng năm 2021, tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam ước hơn 535,7 triệu tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2020. Đáng chú ý, khu vực cảng biển có khối lượng hàng container thông qua lớn đều có mức tăng trưởng dương như: BR-VT tăng 28%, Đồng Nai tăng 17%, khu vực TP. Hồ Chí Minh tăng 11%, khu vực Hải Phòng tăng hơn 15%.

Dù kết quả 9 tháng đạt mức tăng trưởng khả quan nhưng đánh giá từ các DN cảng biển cho thấy, dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu tạm lắng, do đó nhiều khả năng mức tăng trưởng sẽ khó duy trì từ nay đến cuối năm, thậm chí là giảm sụt từ 25-30%. Tính riêng trong tháng 8 và 9/2021 lượng hàng container đã sụt giảm 30% so với tháng 7. Nguyên nhân là do lượng hàng xuất khẩu đã được dự báo sẽ bị sụt giảm trong thời gian tới. Cái Mép - Thị Vải là cụm cảng bị ảnh hưởng đầu tiên, bởi vì 2/3 hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam diễn ra ở phía Nam và 100% hoạt động xuất nhập khẩu đi Mỹ đều thông qua Cái Mép-Thị Vải.

